Баха «Уральский рубеж»: ГАЗ Рейд Спорт взял бронзу в Абсолюте, золото и серебро в рейд-спорте

Вчера, 15 июня, завершилась баха «Уральский рубеж». Четвертый этап чемпионата России по ралли-рейдам для внедорожников и багги (зачеты Абсолютный, Рейд-спорт, Т2 и Т3), а также третий этап для грузовиков подошли к концу. На гонку приехали всего 15 экипажей, один из которых сошел уже на второй день. За четыре дня участники преодолели шесть спецучастков общей протяженностью свыше 600 километров, а вместе с лиазонами – около 1000 километров по Челябинской области и Башкирии. Команда ГАЗ Рейд Спорт выступила блестяще, завоевав бронзу в абсолютном зачете, а также золото и серебро в категории рейд-спорт.

Последние 140 километров шестого спецучастка вернули пелотон гонки из Магнитогорска в Миасс. Финальные километры окончательно расставили все точки над «i» в турнирной таблице. Топкие и узкие лесные участки, а также скоростные полевые дороги с ямами, бродами и острыми камнями стали настоящим испытанием для участников. Местами трасса и вовсе превращалась в настоящее трофи, и нужно было быть предельно осторожными и внимательными. В зачёте грузовиков с хорошим отрывом от соперниковлидировал экипаж Богдана Каримова из «КАМАЗ-мастер». Конкуренцию ему составляли экипажи его сокомандников Алмаза Ахмедова и Эдуарда Николаева, а также Юрий Найман из URAL Motorsport. Однако на финише СУ6 Ахмедов уступил Каримову 52 секунды, а Найман – две минуты. Но, несмотря на хороший темп, команде URAL Motorsport не удалось заехать на подиум – не хватило почти трех минут, чтобы претендовать на бронзу. В результате в итоговой турнирной таблице первые три места достались пилотам «синей армады». Золото завоевал экипаж Богдана Каримова, Дмитрия Никитина и Данила Телепова (06:53:22). Серебро досталось Эдуарду Николаеву и его напарникам Евгению Яковлеву и Владиславу Глухову (+23,12). Бронза ушла Алмазу Ахмедову, Ивану Малькову и Ивану Татаринову (+24,01).

Экипажи ГАЗ Рейд Спорт на ГАЗ Садко NN показали себя достойно в сложной гонке. Это отличная подготовка к предстоящему ралли «Шелковый путь», которое стартует 12 июля в Иркутске.

Сегодняшний участок, как и гонка в целом, мне очень понравились. Каждая гонка отличается своей спецификой, и вот родилась новая, отличающаяся трассами, которых у нас еще не было. Здесь и горы, и лес, и где-то участки, напоминающие Ульяновск и Карелию. Очень много ходовых пилотажных участков. Нет сильной тряски, убивающей машину. Я думаю, что эта гонка будет популярна. Единственное, что в календаре она очень неудобно стоит, поэтому часть спортсменов не приехала – близко «Шелковый путь». По организации, по трассе – очень достойная гонка. Организаторам – спасибо! Михаил Шкляев руководитель грузового отделения команды ГАЗ Рейд Спорт, пилот экипажа №305

Интересно было наблюдать за выступлением экипажей Алексея и Дмитрия Черкесовых, которые боролись друг с другом за победу в абсолютном зачете и в Т3. Основные конкуренты – экипаж Александра Мироненко и Павла Мокеева из команды TRUCKS GARAGE Racing Team, сошли уже на второй день соревнований, а экипаж XeshaMotorsport Татьяны Сычевой и Александра Алексеева был на 53 минуты позади. В итоге братья разыграли первые места: за Алексеем и Артемом Шевелевым осталось 1 место в обоих зачетах, а Дмитрию и его штурману Владимиру Простакову, которые финишировали на 2 минуты 42 секунды позднее, досталось второе.

Третье место в абсолютном зачете, а также золото в рейд-спорте, завоевали Алексей Игнатов и Евгений Павлов из команды ГАЗ Рейд Спорт. Технические проблемы, преследовавшие экипаж накануне, сегодня практически отступили, и команда уверенно завершила гонку. Хотя сокомандники Александр Семенов и Дмитрий Охотников, шедшие позади, все-таки заставили поволноваться, так как временные гандикапы между экипажами были минимальны. Но за 10 километров до финиша зеленая Газель NN Семенова пробила заднее колесо, и финишировал экипаж почти на трех колесах. Такая неудача, конечно, заставила Семенова сбросить скорость до 90 км/ч и уступить первое место Алексею Игнатову, а самому довольствоваться вторым. Итоговый разрыв между экипажами составил всего семь минут, что сделало борьбу за первые два места в зачете рейд-спорт захватывающей до самого конца. Третий экипаж, Денис Назаркин и Андрей Никифоров, с каждым днем отставал всё больше, так что к финальному дню был на 1 час 20 минут позади Игнатова. Поэтому за ними только третье место в их зачетной категории.

Сегодняшний день был более скоростной и немного более трофийный. Ехали по болотам и трясинам, которые вроде все прошли, но перед финишем нас ждала небольшая неудача: у нашего автомобиля в камнях взорвалось заднее левое колесо. Времени на замену не было, поэтому приняли решение ехать оставшиеся 10 километров так, на трёх колёсах, и скорость держали 90 км/ч. С Игнатовым у нас была разница в полторы минуты, но мы понимали, что держать скорость 120 км/ч мы не сможем. Пришлось отдать победу Алексею Игнатову и финишировать вторыми. Александр Семенов пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №205

Мне понравилось здесь, на Урале. Очень живописно, интересные классные дорожки. Правда, жёсткие, много ям, много камней. Надо быть всегда начеку. За три дня мы пробили три колеса, три замены. Сегодня 10 километров ехали, можно сказать, почти без колеса, пытались дотянуть до финиша. Замена колеса заняла бы 10 минут, а это очень критично. Я считаю, получилась хорошая тренировка перед «Шелковым путем». Дальше Иркутск, а там плюс-минус такой же рельеф и камни. Дмитрий Охотников штурман команды ГАЗ Рейд Спорт, экипаж №205

В категории стандартных внедорожников Т2 Андрей Сушенцов и Александр Щанов с преимуществом в почти 52 минуты смогли забрать золото, у команды «Русь» из Коломны Леонида Петрова и Антона Плетенева серебро.

В командном зачете первое место досталось команде S&A Racing, а ГАЗ-Рейд Спорт – на втором.

Мы выиграли четвертый этап чемпионата страны в категории рейд-спорт. На пьедестале – наши экипажи: белая Газель NN с Алексеем Игнатовым и Евгением Павловым и зеленая с Александром Семеновым и Дмитрием Охотниковым заняли первое и второе места соответственно. Четыре дня, более 600 километров спецучастков, разнообразные условия: горные участки, трехмерные дороги, каменистые и степные трассы. Были и трофийные зоны, и ручьи, превращавшие дороги в болота, где можно было серьезно застрять. Несмотря на небольшое количество участников, расслабляться не приходилось – конкуренция очень высокая. Мы боролись за Абсолют, где нас опережали более быстрые экипажи братьев Черкесовых. В итоге мы смогли занять третье место в Абсолюте и второе командное. Наши пилоты продемонстрировали невероятное мастерство, а команда механиков и инженеров отработала безупречно. На текущий момент Игнатов набрал три первых и одно второе место в Чемпионате России, а Семенов – три вторых и одно первое. Впереди еще две гонки сезона чемпионата России, и мы в полной боевой готовности, хотя в начале сезона не верили в успех, ведь соперники были серьезными. Во время бахи наши экипажи столкнулись с техническими проблемами: несколько раз застревали, пробивали колеса. Но наши спортсмены – настоящие бойцы и со всем справились. Особенно тяжело было Евгению Павлову, который выступал со сломанной рукой. На финальном лиазоне у белой Газели Алексея Игнатова сломался ремень генератора. Семенов взял экипаж на буксир и помог добраться до закрытого парка, уложиться в норматив и не нарушить правила. Вот что значит настоящая команда! Гонка «Уральский рубеж» была сумасшедшей, но она стала отличной разминкой перед главным событием сезона – ралли «Шелковый путь». Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

Вечером, в 18:00, на миасском горнолыжном курорте «Солнечная долина» спортсмены получили свои награды. Баха «Уральский рубеж» оказалась насыщенной, сложной и с характерным уральским духом. Участникам она понравилась разнообразием дорог, покрытий, типов грунта и перепадов высот, и, по мнению спортсменов, она обязательно станет популярной. Ну а следующая большая гонка уже скоро – 12 июля в Иркутске стартует 15-е юбилейное издание международного ралли «Шелковый путь».

Партнёрский материал