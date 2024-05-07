Bentley представил Mulliner Batur с открытым верхом и двигателем W12

Дорогую двухдверку с мощным 6,0-литровым мотором выпустят лимитированным тиражом: в него войдёт всего 16 экземпляров.

Bentley входит в состав немецкого концерна Volkswagen, бренд занимается разработкой и производством люксовых автомобилей. В августе 2022 года марка представила лимитированное купе Batur от придворного кузовного ателье Mulliner (всего 18 экземпляров). Напомним, название Batur – это отсылка к одноимённому вулканическому озеру на острове Бали (Индонезия). Теперь настала очередь ещё одной эксклюзивной новинки – Bentley Mulliner Batur Convertible.

На фото: Bentley Mulliner Batur Convertible

Тираж роскошной двухдверки с открытым верхом тоже лимитированный, он ограничен 16 экземплярами. Каждый из этих автомобилей оснастят битурбомотором W12 объёмом 6,0 литра, его отдача составляет 750 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Напомним, этот двигатель будет снят с производства уже летом текущего года. В пару предлагается восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.



В основе эксклюзивного родстера лежит Continental GTC, при этом у Bentley Batur Convertible двухместная компоновка салона. Место второго ряда занимает пространство для размещения багажа. У новинки мягкая складная крыша, на процесс трансформации уходит 19 секунд. Сложить или поднять верх можно при движении со скоростью до 50 км/ч.



В списке особенностей Batur Convertible числятся небольшой спойлер, интегрированный в крышку багажника, а также окрашенный в цвет кузова дефлектор Airbridge, расположенный за подголовниками водительского и пассажирского кресел (этот элемент помогает оптимизировать воздушные потоки).



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Клиентам, желающим приобрести новинку, доступны различные возможности индивидуализации. Кстати, выбор цветов кузова Bentley Batur Convertible включает в себя не только палитру Mulliner, но и окрас на вкус покупателя, а также графику, выполненную вручную. Радиаторную решётку могут оформить таким образом, чтобы получился визуальный эффект плавного перехода от одного цвета к другому.



В компании рассказали, что выпустили предсерийный родстер, его порядковый номер – 0. Этот автомобиль окрасили в два слоя, причём глянец лёг на матовую краску; ему достался цвет под названием Vermillion. Кроме того, этот же оттенок можно увидеть на внутренних поверхностях решётки радиатора, это позволило добиться дополнительного трёхмерного эффекта. Ещё прототип снабдили оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками с оранжевыми элементами.



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Интерьер будущие владельцы эксклюзивных родстеров тоже смогут настроить под себя. В частности, речь идёт об использовании розового золота: соответствующие элементы для кнопки запуска двигателя, регуляторов воздуховодов, отделки рулевого колеса, селекторов коробки передач и выбора ездового режима созданы с помощью 3D-печати. Такое оформление получил и салон предсерийного Bentley Batur Convertible.



Отметим, несмотря на скорую отставку битурбомотора W12, новинка не будет последней моделью с этим двигателем. В компании отметили, что выпустят ещё один эксклюзивный автомобиль. Известно, что его тираж будет насчитывать всего 12 экземпляров.

