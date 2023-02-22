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Прощание на высокой ноте: Bentley анонсировала завершение производства двигателя W12

22.02.2023 102 0 0

Финальная версия 6,0-литрового бензинового битурбомотора W12 достанется лимитированному купе Bentley Batur мощностью 750 л.с.

Эпоха 12-цилиндровых двигателей стремительно уходит, о чём мы недавно рассказывали в отдельном материале, но 6,0-литровый W12, разработанный в начале этого века концерном Volkswagen для самых элитных моделей, стоит немного особняком из-за своей нетипичной архитектуры (рядной и V-образной одновременно), которую не рискнул повторить ни один другой производитель.

Сборка двигателя W12 для Bentley Batur

За двадцать лет немецкий концерн произвёл более 100 тысяч двигателей W12, сегодня ими оснащаются исключительно автомобили Bentley, финальная сборка происходит на фабрике в Крю (Великобритания) в течение 6,5 часов, затем каждый двигатель проходит стандартный часовой цикл стендовых испытаний, а раз в неделю один двигатель отправляется на расширенный цикл испытаний, после чего полностью разбирается для проверки.

Двигатель W12 для Bentley Batur на стендовых испытаниях
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Двигатель W12 для Bentley Batur на стендовых испытаниях
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Двигатель W12 для Bentley Batur на стендовых испытаниях
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Изначальная отдача двигателя W12 на купе Bentley Continental GT в 2003 году составляла 560 л.с. и 650 Нм, затем двигатель несколько раз модернизировался, сегодня его максимальная отдача на регулярных моделях Bentley составляет 659 л.с. и 900 Нм, а наиболее мощная версия достанется лимитированному купе Batur от придворного кузовного ателье Mulliner — его выпустят тиражом 18 экземпляров, цена — 1,65 млн фунтов стерлингов.

Bentley Batur
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Bentley Batur
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Премьера Bentley Batur состоялась в августе прошлого года: эта модель сделана на базе обычного актуального купе Continental GT, но колёсная база увеличена, а наружные кузовные панели полностью новые. На момент премьеры отдача доработанного W12 под капотом Batur указывалась как предварительная — более 740 л.с. и 1000 Нм, теперь же двигатель прошёл все необходимые доводочные испытания и Bentley готова назвать его точные характеристики: 750 л.с. при 5500 об/мин и 1000 Нм при 1750-5000 об/мин — это самый мощный серийный Bentley в истории и финальная стадия эволюции W12, больше упражняться с этим мотором британская компания не будет.

Bentley Batur
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Bentley Batur
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Сегодняшний пресс-релиз Bentley сообщает, что производство двигателя W12 завершится в апреле 2024 года, после чего 30 работающих на участке его сборки специалистов пройдут переобучение и переключатся на производство гибридных силовых установок на базе моторов V6 и V8. Заказать Bentley с мотором W12 в теории можно будет до конца года, но, возможно, из-за высокого спроса лавочку закроют раньше.

Bentley Batur
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Bentley Batur
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К 2026 году в модельном ряду Bentley не останется чисто «углеводородных» моделей — будут только plug-in гибриды, в том же году на рынок выйдет первый серийный электромобиль Bentley, а уже к 2030 году весь модельный ряд будет полностью электрифицирован, то есть ДВС уйдут в прошлое.

Добавим, что в 2022 году Bentley впервые в своей истории продала более 15 тысяч автомобилей в год, а именно 15 174, что на 4% больше, чем в 2021-м.

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