Особенностью устройства, отличающим его от прочих аналогов, является наличие помимо электроконденсаторов сверхбольшой емкости (ионисторов) компактной резервной литий-ионной батареи. В такой дружной связке устройство может уверенно работать в условиях длительного хранения и экстремальных температур -40 °C +65 °C. Если остаточная емкость штатной АКБ более 10%, внутренние конденсаторы устройства заряжаются от самой АКБ в течение 2-3-х минут и дают сигнал для пуска двигателя. Резервная батарея подключается к работе в случае сильно разряженной или неисправной штатной АКБ и может зарядить конденсаторные элементы устройства до пяти раз.

Пусковой ток JSC-600С HYBRID составляет 600 А. Такие возможности позволяют запустить замерзший бензиновый двигатель объемом до 5,5 л и дизельный до 4 л. Кроме того, новинка имеет приятные бонусы в виде защитного морозостойкого бампера, светодиодного фонарика, которым можно подсветить зону подключения в темное время суток, а также разъема USB для зарядки гаджетов. Поставляется «CПЕЦИАЛИСТ» в специальном кейсе из высокопрочного ПВХ.

Такой передовой функционал делает гибридный BERKUT уникальным продуктом на рынке автодевайсов и может заинтересовать как частных автомобилистов, так и профеcсиональные компании по обслуживанию и эксплуатации транспортных средств.