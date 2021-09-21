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  • Бесследный удар наказанию не помеха: суд обязал доказывать факт мелкого ДТП

Бесследный удар наказанию не помеха: суд обязал доказывать факт мелкого ДТП

21.09.2021 375 0 2

Рассмотрением очередного дела, связанного с последствиями дорожно-транспортного происшествия, пришлось заниматься Верховному суду РФ.

 

На российских дорогах происходит немало аварий, некоторые из них признаются «мелкими», в них нет пострадавших, ущерб нанесён только автомобилям участников, причём он сравнительно несерьёзный. Бывают случаи, что в таких ДТП наказывают даже невиновных водителей, которым (к примеру, если произошедшее «аукается» спустя какое-то время) бывает непросто доказать свою непричастность.

Один из, вероятно, таких случаев был недавно рассмотрен в Верховном суде РФ. Суть произошедшего в том, что автомобилист обратился в ГИБДД, заявив, что его транспортное средство было повреждено на стоянке: якобы владелица другой машины открыла дверь и задела его автомобиль. При этом виновница данного мелкого ДТП, по словам заявителя, скрылась с места аварии.

В итоге приехавший на место инспектор составил протокол, согласно которому собственница уехавшего автомобиля произвела столкновение с другой машиной, а после оставила место происшествия, нарушив тем самым ПДД. Составленный документ стал основой для привлечения автомобилистки к ответственности. Судя по судебным актам, в этом мелком ДТП было повреждено боковое зеркало заднего вида с правой стороны.

Как отмечает «Российская газета», все обозначенные факты были установлены со слов пострадавшей стороны, однако в материалах дела они подтверждения не нашли. Автовладелица факт дорожно-транспортного происшествия отрицала. Она пояснила, что её автомобиль действительно был припаркован в месте, указанном в протоколе, но когда она выходила из машины, то не задевала дверью своей машины ничью другую.

В качестве доказательства суд принял протокол совместного осмотра транспортных средств с приобщёнными к нему фотоматериалами. При этом все эти документы не подтверждают то, что ДТП действительно имело место быть. Судя по ним, очевидно лишь то, что машина, которая была под управлением автомобилистки, не имеет видимых повреждений, тогда как у другого ТС есть повреждение бокового зеркала справа.

Любопытно, что при совместном осмотре машин точка соприкосновения водительской двери «виновницы» ДТП и правого зеркала повреждённого автомобиля не обнаружилась. Однако инспектор в ходе рассмотрения дела в районном суде уверял, что непосредственно на том месте, где зафиксировали аварию, парковка была «приподнята» над проезжей частью, так что столкновение было возможным. На приложенной видеозаписи ДТП не зафиксировано.

Инспектор также утверждал, что на двери машины были обнаружены следы краски. При этом обвиняемая обратилась к независимому эксперту, согласно заключению которого на левой передней двери её машины нет повреждений, а также отсутствуют следы ремонта. При этом изначально суды не брали в расчёт эти результаты, так как считали, что проводившего её эксперта не предупредили «об ответственности за заведомо ложное заключение».

Стоит отметить и наличие нарушения со стороны инспектора, оформлявшего ДТП: в протоколе о нарушении не было подписи обвиняемой, о том, что этот документ существует, её должны были уведомить (даже если она скрылась с места аварии). Таким образом автомобилистку лишили права на справедливое судебное разбирательство, отметили уже в Верховном суде РФ, когда дело дошло до него. В результате ВС закрыл дело из-за недостаточности оснований для возбуждения дела, так как сам факт наличия ДТП доказан не был. Решения нижестоящих судов были отменены.

Россия авто и общество законы

 

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