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  • Без льгот: законопроект о бесплатных местах для инвалидов на платных стоянках отклонён

Без льгот: законопроект о бесплатных местах для инвалидов на платных стоянках отклонён

20.10.2022 24 0 0

Документ предлагал дать право инвалидам оставлять машины бесплатно на любых местах таких паркингов, а не только на специально выделенной зоне.

 

Согласно нынешним нормам, водителям-инвалидам, а также людям, занимающимся перевозкой инвалидов, выделяют отдельные места на парковках: как правило, они находятся ближе к входу в здание. Помимо этого, автомобилисты с ограниченными физическими возможностями здоровья имеют право бесплатно пользоваться платными парковками, однако с оговоркой: для этого им нужно оставлять свой транспорт на специально выделенных для этого местах.

От общего количества машино-мест около объектов «социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» не менее 10% сейчас должны выделяться под размещение автомобилей инвалидов I, II групп, а также транспорта граждан с III группой инвалидности, которые не способны самостоятельно передвигаться. У таких машин должен быть знак «Инвалид», а информацию об автомобиле необходимо внести в соответствующий федеральный реестр.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Денис Диденко и Борис Пайкин предложили внести поправки к закону «О социальной защите инвалидов», согласно которым таким водителям необходимо дать право бесплатно парковать свои автомобили на платных парковках в тех случаях, когда специально выделенные для этого места заняты. Сейчас инвалидам в такой ситуации приходится оставлять машину на обычном свободном парковочном месте и платить за стоянку в соответствии с установленным тарифом. В случае неоплаты приходит штраф.

Как отметили авторы законопроекта, подобные постановления можно попытаться оспорить, но для этого тому, кто не желает платить штраф, придётся с помощью фото/видео доказать, что в момент, когда водитель-инвалид искал место для парковки, в специально выделенной зоне оставить машину возможности не было. Эти поправки поддержали 15 субъектов федерации.

Однако, как сообщает «Коммерсант», эти поправки были отклонены Госдумой РФ без обсуждения. Как отмечается в заключении правительства РФ, инициаторы не привели «анализа статистической информации и данных правоприменительной практики, свидетельствующих о неэффективности действующей нормы». В думском комитете по социальной защите отмечается, что «предлагаемая гарантия по бесплатной парковке инвалидов в любом месте при одновременном сохранении гарантии по выделению не менее 10% мест для парковки инвалидов избыточна». Кроме того, власти напомнили, что установление правил пользования паркингами относится к компетенции субъектов федерации. 

Заместитель председателя ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что фракция намерена продолжить работу в этом направлении, и назвал нынешний подход к вопросу «антисоциальным». Согласно информации Росстата, на сегодняшний день в РФ числится более 11,3 млн инвалидов: из них 1,3 млн граждан с I группой , 4,7 млн человек – со II группой, 4,5 млн человек – с III группой; также в стране насчитывается 720 тыс. детей-инвалидов.

Россия авто и общество парковки законы

 

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