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  • Безрамный кроссвэн Toyota Innova представлен под другой «фамилией»

Безрамный кроссвэн Toyota Innova представлен под другой «фамилией»

25.11.2022 69 0 0

В новом поколении модель сменила раму на «тележку» TNGA, дизелей больше нет, зато у MPV появилась гибридная версия.

 

Мировая премьера минивэна Тойоты третьей генерации состоялась несколько дней назад в Индонезии, там полное имя новинки звучит как Kijang Innova Zenix. Теперь же пришла очередь Индии: в этой стране «третий» MPV получил «фамилию» HyCross (предшественник там зовется Innova Crysta). Напомним, вэны прежних двух поколений являются родственниками пикапа Toyota Hilux и внедорожника Fortuner, то есть предыдущие Innova тоже имеют рамную конструкцию и задний привод, а в их моторную гамму входят дизели. Но свежий минивэн устроен по-другому.

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В основе новой Innova лежит переднеприводная платформа GA-C, созданная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture; на «тележке» CA-C также базируются, например, нынешние Corolla и минивэны Noah/Voxy). Двигатель расположен поперечно, а не продольно, спереди вместо двойных поперечных рычагов теперь стойки McPherson, вместо заднего моста – полузависимая подвеска. Вдобавок у модели задние дисковые тормоза вместо барабанных.

В плане дизайна индийский вэн практически ничем не отличается от индонезийского, разве что кресла дорогих версий Innova HyCross полностью обиты коричневой «кожей» (у Kijang Innova Zenix черно-коричневая отделка). Если же сравнивать с предыдущим MPV, то у нового более солидный и «кроссоверный» облик (в индийском офисе марки HyCross считают моделью «в стиле SUV»), плюс современный интерьер с возвышающимся над передней панелью тачскрином мультимедийной системы. Длина (4755 мм) и колесная база (2850 мм) у Toyota Innova HyCross такие же, как у минивэна для Индонезии. Обоим вэнам положены 16-, 17- или 18-дюймовые диски (у предшественников 18-дюймовых колес нет).

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Как и прежде, минивэн бывает с восьми- или семиместным салоном, при этом в последнем случае во втором ряду могут быть установлены кресла-оттоманки, то есть с выдвижными подставками для ног. Индонезийская модель уже «в базе» имеет мультимедиа-систему, парктроник и камеру заднего вида, а вот у самого дешевого «индийца» есть лишь пара подушек безопасности, обычный кондиционер, ABS и EBD. В списке оборудования дорогих комплектаций обоих минивэнов значатся шесть «эйрбэгов», климат-контроль, панорамная крыша и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения). В Индонезии за доплату еще можно установить отдельные дисплеи для пассажиров второго ряда, но у индийской Инновы такой опции нет.

Бензиновый «атмосферник» 2.7 (166 л.с.) и дизель 2.4 (150 л.с.) в Индии отправлены в отставку (у нового вэна вообще не будет моторов на «тяжелом» топливе), вместе с ними ушли «механика» и классический «автомат». Как и вариант для Индонезии, Toyota Innova HyCross оснащается атмосферным двигателем M20A-FKS 2.0 семейства Dynamic Force, он работает по циклу Аткинсона, выдает 174 л.с. и сочетается с вариатором. Кроме того, минивэн обрел гибридную версию (у индонезийской Инновы такая тоже есть), в состав установки входят тот же двухлитровый «атмосферник», электромотор и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 186 л.с. Кстати, только у гибридной Innova HyCross есть дополнительные диодные полоски ходовых огней и 7-дюймовый экран в «приборке». Привод в любом случае исключительно передний.

В Индонезии цены на новый минивэн уже объявлены, в Индии же пока принимают предварительные заявки с депозитом 600 долларов, там продажи стартуют в начале следующего года. В обеих странах клиентам доступны машины локального производства.

Впереди премьера леворульной версии, ведь Toyota Innova также представлена на Филиппинах и в странах Ближнего Востока. У нас предыдущий вэн не продавали, но модель нового поколения вполне могут привезти по схеме параллельного импорта.

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