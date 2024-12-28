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Бюджетный кроссовер Honda WR-V превратили в Jeep Cherokee из 90-х

28.12.2024 235 0 0

Публичную премьеру компактный паркетник Honda WR-V, стилизованный под Jeep Cherokee, справит в начале следующего года. Это не серийная спецверсия от Хонды, а боди-кит от японского тюнинг-ателье. При этом в 2025-м же такой набор, вероятно, сможет приобрести любой обладатель исходного кроссовера.

В январе в японской столице заработает выставка Tokyo Auto Salon, посвященная в основном тюнингу, и местные компании принялись анонсировать свои премьеры. В мероприятии традиционно участвуют не только автопроизводители, но и различные тюнинг-ателье. Так, фирма DAMD, уже известная нашим читателям, покажет в Токио четыре переделанных автомобиля. Из них наибольший интерес, пожалуй, вызывает паркетник WR-V Reverb, то есть бюджетный Honda WR-V с новым обвесом. Напомним, в Японию кроссовер поставляют с индийского завода компании, при этом на производственной родине модель носит имя Elevate.

DAMD WR-V Reverb
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DAMD WR-V Reverb
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DAMD WR-V Reverb
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Серийный кроссовер Honda WR-V
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WR-V Reverb сделали похожим на старый Jeep Cherokee. О Джипе напоминают фары, квадратный капот и радиаторная решетка с фирменными прорезями. Паркетник Хонды также получил брутальный передний бампер и внедорожную резину. Внутри – тканевая обивка в клетку.

DAMD WR-V Reverb
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DAMD WR-V Reverb
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О технике ни слова, но она, очевидно, стандартная. Японцам исходный Honda WR-V доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (118 л.с.) без всяких гибридных довесков, который сочетается с вариатором. Привод только передний.

DAMD Sienta Stuart
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DAMD N-Box Custom Rodney
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DAMD Taft Lucky
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Другие экспонаты DAMD для Токио – это Sienta Stuart, N-Box Custom Rodney и Taft Lucky, то есть тюнингованные Toyota, Honda же и Daihatsu соответственно. Комплект для Daihatsu Taft уже в продаже. А это значит, что и владельцы всех остальных перечисленных моделей, включая WR-V, впоследствии смогут доработать свои машины.

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