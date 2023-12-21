Новинки ×

Кроссовер Honda WR-V: самый дешёвый, но богаче индийского брата

21.12.2023 236 0 0

Компактный паркетник готовится к старту продаж в Японии. Туда будут поставлять автомобили индийского производства, модель предложат с безальтернативным атмосферником 1.5.

В гамме Хонды теперь два разных кросса с индексом WR-V: один из них с прошлого года представлен в Юго-Восточной Азии, а второй анонсирован в Японии. Но если первый кросс является оригинальной моделью, то предназначенный для Страны восходящего солнца SUV – это индийский Honda Elevate с другим шильдиком. Презентацию пятидверки на родине Хонды провели в ноябре, теперь же объявлены комплектации и цены. Правда, японцам, желающим приобрести новый Honda WR-V, все равно придется подождать: старт продаж намечен на март 2024-го, поставлять машины будут из Индии.

Honda WR-V для Японии, базовая версия X
1 / 4
Honda WR-V для Японии, базовая версия X
2 / 4
Honda WR-V для Японии, средняя комплектация Z
3 / 4
Honda WR-V для Японии, средняя комплектация Z
4 / 4

Снаружи и внутри японский паркетник повторил «индийца», разве что у кроссов разные опциональные дизайн-пакеты. При этом Honda WR-V почему-то чуть длиннее Elevate: 4325 против 4312 мм. Остальные габариты совпадают: ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм. Объем багажника – 458 литров. Кстати, у доступного в Японии кроссовера Honda Vezel (он же HR-V на некоторых рынках) схожие размеры, однако эта модель лучше оснащена.

Honda WR-V для Японии, топ-версия Z+
1 / 3
Honda WR-V для Японии, топ-версия Z+
2 / 3
Honda WR-V для Японии, топ-версия Z+
3 / 3

Зато WR-V богаче индийского брата, он уже «в базе» имеет шесть подушек безопасности и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков), тогда как Honda Elevate все это добро положено только в самой дорогой комплектации. Впрочем, за мультимедиа в Японии традиционно придется доплачивать.

Honda WR-V для Японии
1 / 5
Honda WR-V для Японии
2 / 5
Honda WR-V для Японии
3 / 5
Honda WR-V для Японии
4 / 5
Honda WR-V для Японии
5 / 5

В списке стандартного оборудования Honda WR-V еще значатся климат-контроль и светодиодная оптика, начиная со «средней» версии появляются диодные противотуманки и кожаный руль, ну а топовый паркетник – это еще серебристые рейлинги на крыше, аналогичного цвета молдинги на дверях и окантовка стекол.

Honda WR-V для Японии с опциональным дизайн-пакетом

Двигатель перешел с «индийца» – это бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 без всяких гибридных довесков (старший Vezel в Японии бывает в виде гибрида). Но для WR-V отдачу слегка урезали: 118 л.с. и 142 Нм вместо 121 л.с. и 145 Нм у Honda Elevate. Японцам кроссовер будет доступен только с вариатором, хотя в Индии еще можно выбрать механику. Привод в любом случае лишь передний.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Цена Honda WR-V варьируется от 2 098 800 до 2 489 300 йен, что эквивалентно примерно 1 342 000 – 1 592 000 рублей по текущему курсу. Таким образом, модель открывает местную SUV-линейку марки (Honda Vezel обойдется минимум в 2 399 100 йен или 1 535 000 рублей).

Вероятно, в следующем году паркетник индийского производства появится и на других рынках, но под каким именем – пока вопрос.

кроссовер Япония Индия авторынок новинки Honda Honda WR-V Honda Elevate

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Пожиже или погуще: можно ли отклоняться от вязкости масла, рекомендованной производителем Некоторые автовладельцы панически боятся отступить от руководства по эксплуатации своей машины и залить в её мотор масло другой вязкости. Другие поступают противоположным образом: льют то, ч... 315 3 0 21.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Сложный путь экономии: ошибки, которые совершают при самостоятельном обслуживании машины Не открою большой тайны, если скажу, что содержать автомобиль становится всё дороже и дороже. Вроде бы совсем уж страшного дефицита запчастей нет, но их стоимость всё-таки заметно выросла, а... 1514 2 1 19.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Voyah Free: как яхта, только автомобиль Voyah Free – это не просто автомобиль. И даже не просто электромобиль или гибрид. Это то, что дилеры (и официальные, и не очень) справедливо именуют премиумом, причём вполне заслуженно. Стои... 6385 0 0 18.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21093 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 12885 26 333 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 6896 13 3 21.11.2023
Change privacy settings