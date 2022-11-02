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Линейку Honda пополнил новый кроссовер WR-V за миллион рублей

02.11.2022 117 0 0

Компактный паркетник дебютировал с безальтернативным полуторалитровым «атмосферником». Привод только передний.

 

Год назад в Индонезии показали концептуальный кроссовер Honda SUV RS, минувшим летом там же состоялась презентация замаскированного предсерийного образца. И вот индонезийское подразделение марки представило товарную модель: как и предполагал Kolesa.ru, новому паркетнику присвоили индекс WR-V. Напомним, у Хонды уже есть машина с таким названием – это кросс-хэтч на базе старого Honda Fit/Jazz. Тот компакт пока еще продают на индийском рынке и в некоторых странах Южной Америки, однако особого успеха «пятидверка» не снискала, так что скоро ее снимут с производства. Новый же паркетник, видимо, можно считать WR-V второго поколения.

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О платформе компания не рассказала. Предполагается, что WR-V сохранил «тележку» Jazz, при этом размер колесной базы урезан: 2485 мм против 2555 мм у прежней «пятидверки». Длина свежего кроссовера равна 4060 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1608 мм (размеры актуального индийского кросс-хэтча: 3999/1734/1601 мм). Заявленный дорожный просвет новинки – 220 мм, объем багажника – 380 литров.

Что же касается дизайна, то по сравнению с концептом Honda SUV RS внешность заметно упростили. Так, у серийной модели вполне себе стандартная радиаторная решетка вместо безрамочной, обычными сделали и фары, хотя им оставили светодиодные ходовые огни (но у ДХО иная форма). Задние фонари лишились светящейся перемычки. Базовый кросс имеет 16-дюймовые колеса, у остальных версий 17-дюймовые.

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Внутри новый WR-V почти полностью повторил старший трехрядный паркетник Honda BR-V второй генерации. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся четыре подушки безопасности, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, камера заднего вида. В средней комплектации появляется климат-контроль, в «приборке» есть дисплей на 4,2 дюйма. Ну у топового WR-V шесть «эйрбэгов» и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).

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В Индонезии паркетник предложен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 121 л.с., который работает в паре с вариатором (таким мотором оснащается и местный BR-V, помимо CVT старшему кроссу еще положена «механика»). Привод исключительно передний (как и у BR-V).

Базовый Honda WR-V стоит 271 900 000 индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 1 070 000 рублей по текущему курсу. Топ-версия стоит 309 900 000 рупий – это около 1 219 000 рублей.

Выпуск новой модели налажен в Индонезии, позже «второй» WR-V появится и на других азиатских рынках, также не исключено, что кроссовер доберется до Южной Америки. А вот в Индии его не ждут – по предварительным данным, для этой страны Хонда готовит другой компактный паркетник.

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