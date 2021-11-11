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Будущий бюджетный кроссовер Honda представлен в образе «спортсмена»

11.11.2021 318 0 0

Новый паркетник японской марки дебютировал в статусе концепта, однако скоро он, вероятно, перевоплотится в серийную модель, которую будут продавать на небогатых рынках.

 

Этот компактный кросс индонезийское подразделение Хонды впервые засветило еще в сентябре: спрятанная под пологом машина мелькнула в ролике, посвященном сменившему поколение трехрядному паркетнику BR-V. Затем были отдельные тизеры, ну а публичная премьера прошла сегодня на местном автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show). Как и ожидалось, новый паркетник представлен в виде прототипа, его полное имя – Honda SUV RS Concept.

Honda SUV RS Concept
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Honda SUV RS Concept
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Honda SUV RS Concept
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Объявлено, что кроссовер разработан «в сотрудничестве» с центром Honda R&D Asia Pacific, расположенном в Таиланде (тот же центр отвечал за создание упомянутого выше BR-V). В компании говорят, что новинка сочетает в себе «спортивный характер» (потому-то и RS), «удовольствие от вождения» и «технологии». Особенности дизайна экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, диодные «штрихи» в фарах и фонарях, плюс светящаяся полоска на корме. Интерьер, судя по наглухо тонированным стеклам, еще не готов. Никакой другой официальной информации о паркетнике Хонда не предоставила.

Honda SUV RS Concept

Между тем считается, что RS Concept совсем скоро перевоплотится в серийную модель для Юго-Восточной Азии и других небогатых рынков (но не факт, что кросс полностью сохранит дизайн шоу-кара). По предварительным данным, товарный SUV сделают на базе того самого BR-V, который, в свою очередь, вроде бы делит платформу с бюджетником Honda City. Грядущий паркетник, очевидно, будет исключительно пятиместным, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон (длина этой модели – около 4,5 м).

Honda SUV RS Concept

Серийному компактному кроссоверу прочат имя ZR-V: этот индекс Хонда зарегистрировала еще в прошлом году. Правда, индийские профильные медиа полагают, что под именем ZR-V будут выпускать совсем другой паркетник – разработанный специально для их страны, длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы). Есть и другая версия: мол, товарное воплощение RS Concept обернется новым WR-V, хотя нынешний кросс-хэтч, носящий такой индекс, в Индонезии не представлен (актуальная «пятидверка» доступна в той же Индии, Южной Америке и Африке).

Honda BR-V нового поколения
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Honda BR-V нового поколения
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Honda BR-V нового поколения
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Двигатель же наверняка перейдет с родственного BR-V. Последний в Индонезии доступен с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, выдающим 121 л.с. и 145 Нм, мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний.

Также на домашней выставке индонезийское подразделение Honda огласило цены BR-V нового поколения – от 275 900 000 до 339 900 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 375 000 – 1 694 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник, созданный по мотивам RS Concept, вероятно, будет дешевле.

В России BR-V никогда не продавали, да и вообще новые автомобили Хонды нам уже не светят: со следующего года японская марка сворачивает это направление бизнеса в нашей стране.

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