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  • Кроссовер Honda Elevate поступил в продажу: конкурент Креты по цене от 1,3 млн рублей

Кроссовер Honda Elevate поступил в продажу: конкурент Креты по цене от 1,3 млн рублей

07.09.2023 91 0 0

На данный момент паркетник японской марки предложен с безальтернативным атмосферником, коробку можно выбрать. Полный привод модели не положен.

Мировая премьера компактного кросса Honda Elevate состоялась в начале июня в Индии, там же налажен его выпуск. При этом местным эксклюзивом SUV не будет: модель официально объявлена глобальной, хотя список стран, где она появится, так до сих пор и не озвучен. Скорее всего, впоследствии кросс доберется до Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ну а дебютным рынком для Elevate стала производственная родина: индийское подразделение Хонды дало старт продажам.

Напомним, паркетник построен на платформе, которую компания обозначила как Global Small Car: на той же «тележке» сделаны, например, «мировой» кроссовер HR-V и семейство City (седан и хэтчбек). Впрочем, в случае Elevate речь, скорее всего, идет о самой простой версии. Как бы то ни было, спереди – стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска.

По своим габаритам новинка сопоставима с Hyundai Creta и Kia Seltos. Длина кроссовера Хонды равна 4312 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм. В рамках презентации компания выделяла дорожный просвет Elevate – 220 мм. Но сейчас точный показатель почему-то не упоминается: и на сайте, и в брошюре он просто назван «первоклассным». Объем багажника модели – 458 литров.

Индийцам Honda Elevate доступен с единственным мотором – это бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, который выдает 121 л.с. и 145 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Привод исключительно передний. Позже кросс может обзавестись электрифицированными версиями.

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На выбор предложены четыре комплектации. В базовой SV есть диодная оптика, 16-дюймовые колеса, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, климат-контроль, пара подушек безопасности. В следующей версии V появляются мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. Исполнение VX – это еще противотуманки, 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, люк с электроприводом, 7-дюймовый дисплей в приборке, беспроводная зарядка для смартфона. Наконец, топовый вариант ZX имеет шесть «эйрбэгов», мультимедиа с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон).

Цена Honda Elevate лежит в диапазоне от 1 099 900 до 1 599 900 рупий, что эквивалентно примерно 1 300 000 – 1 891 000 рублей по текущему курсу. Базовая индийская Hyundai Creta чуть дешевле (1 087 000 рупий или 1 285 000 рублей), но линейка этой модели там гораздо шире (есть и дизель), так что имеются варианты и гораздо дороже Elevate.

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