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  • Hyundai Creta и её трёхрядный брат Alcazar доступны во «внедорожной» версии Adventure

Hyundai Creta и её трёхрядный брат Alcazar доступны во «внедорожной» версии Adventure

07.08.2023 196 2 0

Новая модификация отличилась дизайном экстерьера и расширенным списком оборудования. Пятиместный паркетник предложен исключительно с бензиновым мотором, тогда как растянутый вариант можно приобрести еще и с дизелем.

Перед уик-эндом индийское подразделение Hyundai распространило тизеры «внедорожных» Creta Adventure и Alcazar Adventure (Альказаром там зовется удлиненная трехрядная Крета). Теперь же новинки представлены официально. Напомним, индийцам до сих пор доступна дореформенная «вторая» Крета, тогда как в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока уже давно продают кросс после рестайлинга – с дизайном «под Tucson» (индийский Альказар модернизировали в прошлом году, хотя он дебютировал позже пятиместного SUV).

Hyundai Creta Adventure Edition
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Hyundai Creta Adventure Edition
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Hyundai Creta Adventure Edition
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У машин в версии Adventure почернели радиаторная решетка, эмблема марки, крыша и колесные диски (17-дюймовые у Креты и 18-дюймовые у трехрядного паркетника), плюс черной стала и плашка на багажной двери особого Alcazar. На дверях появились защитные пластиковые накладки, на передних крыльях красуются декоративные плашки с названием новой модификации. Еще оба кроссовера получили красные тормозные суппорты. Наконец, сами Creta Adventure и Alcazar Adventure могут быть окрашены в новый зеленый цвет.

Hyundai Alcazar Adventure Edition
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Hyundai Alcazar Adventure Edition
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Hyundai Alcazar Adventure Edition
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Внутри – простеганная «кожаная» обивка со вставками зеленого оттенка, на педалях есть металлические накладки. Также «приключенческие» паркетники разжились штатным видеорегистратором с двойной камерой (вторая направлена в салон), как у младшего кросса Hyundai Exter. Автомобили серии Adventure по умолчанию имеют мультимедиа-систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль и круиз-контроль. «Приключенческий» Альказар бывает как с семи-, так и с шестиместным салоном.

Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Кроссовер Hyundai Creta Adventure предложен только с бензиновым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с. (у стандартной модели еще есть турбодизель аналогичного объема), который сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором IVT. Hyundai Alcazar Adventure можно выбрать с обоими двигателями, предусмотренными для растянутого паркетника без «фамилии»: это бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI и турбодизель 1.5 CRDi мощностью 160 и 116 л.с. соответственно; первый мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положены 6МКП или 6АКП. В Индии паркетники имеют исключительно передний привод.

Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure
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Цена Creta Adventure – примерно от 18 400 долларов, Alcazar Adventure стоит где-то от 23 000 долларов. Для сравнения, стандартные Крета и Альказар в Индии стоят от 13 200 и от 20 300 долларов соответственно.

Между тем индийский пятиместный кросс все же готовится к рестайлингу, премьера такой модели намечена на начало следующего года. Причем у модернизированной Hyundai Creta для Индии, как ожидается, будет свой дизайн.

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2 комментария
07.08.2023 17:45
Papirus

Параллельно-перпендикулярно - везите. Тока с ценником не как у китаёзов.

07.08.2023 18:23
Roman Mangrim

А есть вообще какой-то положительный опыт параллельного импорта из Индии?

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