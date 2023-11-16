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  • Из Индии в Японию: представлен ещё один бюджетный кроссовер Honda WR-V

Из Индии в Японию: представлен ещё один бюджетный кроссовер Honda WR-V

16.11.2023 101 0 0

В Стране восходящего солнца будут продавать паркетник, который на производственной родине носит другое имя. Модель предложат с атмосферником без всяких гибридных надстроек.

Компания Honda провела в Японии презентацию нового недорогого паркетника. На домашнем рынке модель появится под индексом WR-V, однако это вовсе не тот кросс, который с прошлого года присутствует в странах Юго-Восточной Азии: другое имя присвоили пятидверке Honda Elevate, дебютировавшей в Индии летом 2023-го. Последнюю модель сейчас производит исключительно индийский завод Хонды, и оттуда же машины будут поставлять на родину марки.

Honda Elevate для Индии
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Актуальный Honda WR-V для Юго-Восточной Азии
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В основе кроссовера лежит платформа, которую Honda обозначила как Global Small Car: на той же «тележке» сделаны, например, паркетник Vezel (глобальное имя – HR-V) и семейство City (седан и хэтчбек). Впрочем, в случае с Elevate/WR-V речь, скорее всего, идет о самой простой версии. Как бы то ни было, спереди – стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска.

Honda WR-V для Японии
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Honda WR-V для Японии
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Внешне предназначенный для Японии Honda WR-V ничем не отличается от Honda Elevate, не считая шильдиков. При этом японский паркетник почему-то чуть длиннее «индийца»: 4325 против 4312 мм. Остальные габариты совпадают: ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм. Отметим, у местного кроссовера Honda Vezel схожие размеры, однако в линейке марки эта модель находится на ступеньку выше – она лучше оснащена.

Honda WR-V для Японии
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Honda WR-V для Японии
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Honda WR-V для Японии
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Для WR-V японцы еще смогут заказать дизайн-пакет, в него входят оригинальная радиаторная решетка (с вертикальными клиньями и массивной хромированной рамкой) и иные накладки на бамперы. В Индии для Elevate тоже предусмотрены аксессуары, но другие.

Honda WR-V для Японии, версия с дизайн-пакетом

Внутри Honda WR-V также повторил индийский паркетник, разве что в Японии другой экран мультимедиа-системы. Объем багажника – 458 литров. Как и на производственной родине, для паркетника заявлен комплекс Honda Sensing, он включает адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков. Правда, WR-V этот набор, вероятно, имеет по умолчанию, тогда как в Индии он положен только топовому Elevate.

Honda WR-V для Японии
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Honda WR-V для Японии
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Двигатель перешел с «индийца» – это бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 без всяких гибридных довесков (к слову, старший Vezel в Японии бывает в виде гибрида). Мощность версии для Японии еще не названа. На Honda Elevate мотор выдает 121 л.с. и 145 Нм, он сочетается с механикой или вариатором, однако WR-V вроде бы предложат только с CVT. Привод в любом случае исключительно передний.

Honda WR-V для Японии

В Японии заказы на Honda WR-V начнут принимать в декабре, но до покупателей кроссоверы доберутся только весной следующего года. Объявлено, что цена базового паркетника составит примерно 2 млн йен (около 1 188 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, Honda Vezel на домашнем рынке обойдется минимум в 2 399 100 йен (1 425 000 рублей).

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