Бизнес-седан Roewe M7 выходит на рынок: дёшево и при этом богато

Марка Roewe, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, продолжает расширять линейку седанов: вчера в Китае стартовали продажи нового флагмана Roewe M7, за дизайн которого отвечал известный словацкий дизайнер Йозеф Кабан. Roewe M7 имеет весьма богатое для своей цены оснащение и предлагается только с plug-in гибридной силовой установкой.

Roewe, напомним, это суррогат канувшей в Лету британской марки Rover: после развала британской MG Rover Group в 2005 году концерн SAIC успешно прибрал к рукам марку MG, но не смог договориться о приобретении марки Rover и вместо неё запустил в 2006 году похожую марку Roewe. Для Roewe даже придумали псевдоаристократический логотип в виде щита со львами, но в последнее время марка его не использует, довольствуясь просто лаконичной надписью Roewe, как у нового седана.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Марка Roewe долго не могла найти своё место на китайском рынке, конкурируя с MG, при этом на внешних рынках некоторые модели Roewe продаются как MG, так как сама марка Roewe за пределами Китая не представлена. Лишь в последние годы положение Roewe более-менее стабилизировалось, расширение модельного ряда и коррекция ценовой политики дали свои плоды, продажи идут вверх. За первый восемь месяцев этого года Roewe, по данным CAAM, реализовала в Китае 107 229 автомобилей, что на 33,3% больше продаж в январе-августе 2024 года.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Свежеиспечённый седан Roewe M7 пришёл, по сути, на смену ещё довольно свежему Roewe D7 (выпускается с 2023 года), который оказался не слишком успешным из-за недостаточно премиального дизайна и завышенных по сравнению с конкурентами цен. В Roewe M7 исправлены оба этих недостатка: премиальный лоск новинке придал Йозеф Кабан, а цены заметно снижены по сравнению с Roewe D7.

В базовой комплектации Roewe M7 стоит всего 85 800 юаней (1 млн рублей в переводе по текущему курсу), но такая «халява» продлится недолго, через какое-то время минимальная цена повысится до 97 800 юаней (1,14 млн рублей), однако это всё равно заметно дешевле гибридного Roewe D7, который стоит от 123 800 юаней (1,44 млн рублей).

Габаритная длина Roewe M7 — 4940 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1510 мм, колёсная база — 2820 мм, штатная размерность шин — 215/55 R 17 либо 225/50 R 18. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового «атмосферника» (112 л.с., 135 Нм), гибридной автоматической коробки передач DHT и единственного тягового электромотора (186 л.с., 330 Нм), привод только передний.

Ёмкость тяговой батареи — 19,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 160 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (55 л) — 2050 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 40 кВт, пополнить на ней заряд с 30% до 80% можно за 20 минут. До 100 км/ч Roewe M7 разгоняется за 7,9 с, максимальная скорость — 185 км/ч. Снаряженная масса — 1670 кг.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Салон Roewe M7 щеголяет мягкими и приятным на ощупь материалами отделки, вдобавок есть металлизированные вставки с ювелирным орнаментом. Приборный экран — 10,25-дюймовый, мультимедийный — 15,6-дюймовый. В «базе» есть климат-контроль, люк в крыше и аудиосистеме с шестью динамиками. В топовой комплектации за 114 800 юаней (1,34 млн рублей) седан имеет панорамную стеклянную крышу с люком, световую дорожку у порогов, кресла повышенной комфортности, 50-ваттную беспроводную зарядку для смартфона, аудиосистему с восемью динамиками, адаптивные амортизаторы подвески и расширенный набор электронных ассистентов водителя. Объём багажника — 527 л.

1 / 2 2 / 2

Хорошее соотношение цены и оснащения не гарантирует Roewe M7 успех на рынке, так как конкуренция в сегменте доступных бизнес-седанов в Китае бешеная, а марка Roewe всё ещё имеет недостаточно внятное позиционирование.