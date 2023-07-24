Roewe D7: первенец новой «зелёной» линейки дебютировал в виде гибрида и электромобиля

Марка Roewe, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, представила новый среднеразмерный седан D7 с совершенно безликой внешностью, но, возможно, именно она приведёт его к успеху.

Roewe, напомним, это суррогат канувшей в Лету британской марки Rover: после развала британской MG Rover Group в 2005 году концерн SAIC успешно прибрал к рукам марку MG, но не смог договориться о приобретении марки Rover и вместо неё запустил в 2006 году похожую марку Roewe. В 2020 году SAIC создал под маркой Roewe электромобильный R-суббренд с собственным логотипом, но уже в 2021 году он превратился в полностью самостоятельную марку Rising. Теперь предпринята вторая попытка запустить под маркой Roewe новую линейку электромобилей, на сей раз под литерой D, её первенцем стал седан Roewe D7.

В основе Roewe D7 лежит модульная платформа MSP (Modular Scalable Platform), которая в Китае называется Nebula, её новый седан позаимствовал у свежих электромобилей марки MG, при этом для Roewe D7 изначально была заявлена не только электрическая, но и plug-in гибридная версия. Электрическая версия называется Roewe D7 EV, plug-in гибридная — Roewe D7 DMH. Габаритная длина Roewe D7 EV — 4890 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1510 мм, колёсная база — 2810 мм. У Roewe D7 DMH ширина увеличена до 1890 мм из-за традиционных, выпирающих дверных ручек (на электрическим седане они выдвижные). Передняя подвеска в обоих случаях — типа МакФерсон, задняя — многорычажная. Штатная размерность шин — 225/50 R 18.



Слева — Roewe D7 EV, справа — Roewe D7 DMH

Спереди Roewe D7 EV легко спутать Nio ET5 и ещё десятком других свежих китайских электромобилей, при этом, судя по довольно скромным техническим характеристикам, Roewe D7 будет доступнее большинства конкурентов, то есть предложит «дорогой» дизайн за меньшие деньги. Roewe D7 DMH имеет чуть более консервативное оформление передка с одноэтажной «оптикой» вместо двухэтажной и более крупный вырез в бампере для радиатора охлаждения ДВС. С кормы электрическая и гибридная версии отличаются только шильдиками. Интерьер пока не рассекречен.



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Roewe D7 EV оснащён единственным электромотором на задней оси мощностью 145 кВт (197 л.с.) либо 155 кВт (211 л.с.). 197-сильная версия идёт в комплекте с литий-железо-фосфатной батареей (ёмкость не указана) и может проехать на одной зарядке 510 км по циклу CLTC. Седану с двигателем на 211 л.с. положена литий-никель-марганец-кобальтовая батарея, которая обеспечивает запас хода на одной зарядке в 610 км. Максимальная скорость электрических седанов ограничена на отметке 170 км/ч.



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У гибридного седана Roewe D7 DMH потолок максимальной скорости увеличен до 185 км/ч, а силовая установка расположена спереди и вращает передние колёса. В состав силовой установки входят 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 кВт (112 л.с.) и электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Запас хода на электротяге — 125 км, в гибридном режиме — 1400 км.



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Продажи Roewe D7 в Китае начнутся до конца текущего года, цены пока не объявлены. Не исключено, что на экспорт эта модель пойдёт под маркой MG, как это было с электрическим универсалом Roewe Ei5: в Европе он известен как MG5 Electric.

