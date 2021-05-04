BMW 5 series готовится к смене генерации: первое изображение

Компания BMW выпускает 5 series с 1972 года, с тех пор модель успела несколько раз сменить поколение. Выпуск актуального, седьмого, стартовал в 2017 году. По итогам прошлого года на старосветском рынке модель разошлась тиражом в 59 814 экземпляров, что на 33% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2017-ом продажи составляли почти 110 тыс. машин. Чтобы повысить интерес к модели, нужна смена генерации, сейчас баварская марка уже занимается разработкой 5 series восьмого поколения.



На фото: актуальный седан BMW 5 series

Ожидается, что «следующий» BMW 5 series будет представлен в 2024 году. Его внешность, вероятно, будет серьёзно переработана, а список оборудования заметно расширен. Официальной информации о том, как будет выглядеть новинка, пока нет. Это даёт возможность художникам пофантазировать о том, как будет выглядеть серийный вариант 5 серии восьмого поколения.



Своим видением будущей новинки поделился дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что экстерьер автомобиля будет более футуристичным, внешность седана будет соответствовать современным моделям баварской марки, речь, в частности, идёт об «электрокроссовере» BMW iX (модель выйдет в том числе и на российский рынок, сейчас дилеры собирают предзаказы).



Судя по рендеру, у седана BMW 5 series восьмого поколения будет головная оптика узкой формы, воздухозаборник и лаконичные «противотуманки», интегрированные в нижнюю часть переднего бампера, а также решётка радиатора в виде крупных фирменных «ноздрей». Вероятно, узнаваемый «гриль» будет вытянут в вертикальном направлении, а на капоте по центру между частями решётки расположат бело-синий логотип марки.

У автомобиля на изображении ручки «утоплены» в двери, также на боковинах видны обычные боковые зеркала заднего вида. Напомним, сейчас некоторые автопроизводители устанавливают камеры вместо зеркал не только на концептах, но и на серийных моделях. Визуального представления о том, как будет выглядеть корма новой «четырёхдверки» 5 series, пока нет.



Рендер BMW 5 series нового поколения

В издании считают, что интерьер многое позаимствует у нового BMW 7 series: традиционную переднюю панель сменит минималистичная. Она будет включать в себя два экрана с высоким разрешением: один станет виртуальным щитком приборов, а второй – тачскрин мультимедийной системы – расположат по центру. В целом, подобное оформление к тому моменту (к 2024 году), вероятно, будет у всех актуальных моделей бренда.

О «технике» новинки с заводским индексом G60 официальной информации пока нет. Предполагается, что в списке оснащения «восьмого» BMW 5 series окажется автопилот третьего уровня. В моторную линейку, вероятно, войдут бензиновые двигатели, дизелей, которые сейчас совсем не привечают в Европе, не будет. Также у модели будут версии подключаемых гибридов. Ожидается, что в семействе будет и полностью электрический вариант.



Ожидается, что первые прототипы появятся на дорогах к концу следующего лета или в начале осени 2022-го. В этом случае презентация новинки пройдёт весной 2023 года, а до европейских дилеров «четырёхдверка» доберётся в начале 2024-го.

