BMW M5 следующего поколения: новое изображение и слухи о технике

Предполагается, что будущий «заряженный» седан окажется подключаемым гибридом с 650-сильной установкой. В чисто электрическом режиме такая «четырёхдверка», вероятно, сможет проехать до 80 км.

BMW М5 представляет собой «горячую» версию 5 series, которая создана силами подразделения BMW M (в текущем году оно празднует 50-летие). Первое поколение спортивного седана появилось в 1984 году, в его основу легла модель с заводским индексом Е28. Модель актуальной шестой генерации (индекс – F90) появилась в 2018-ом. Сейчас баварский производитель занимается разработкой M5 следующего поколения.

На фото: актуальный седан BMW M5 Competition

Ранее в Сети появились шпионские фотографии прототипа нового BMW M5, детали экстерьера которого спрятаны с помощью маскировочной плёнки. Официальной информации о том, как будет выглядеть следующий «заряженный» седан, пока нет. Ранее дизайнер Kolesa.ru уже публиковал рендеры будущей новинки, созданные на основе тех снимков. Теперь своим вариантом экстерьера M5 поделился художник испанского издания motor.es.



Судя по новому изображению, у седьмого BMW M5 будет более агрессивный и смелый дизайн. Передняя часть, вероятно, получит визуально более плоскую фирменную решётку радиатора, которая выполнена в форме узнаваемых сдвоенных «ноздрей». Она имеет средний размер (очевидно, баварцы постепенно уходят от гигантских «почек», которые поклонники приняли весьма неоднозначно), а рисунок внутри представляет собой горизонтальные чёрные полосы с шильдиком сбоку.



На кромке капота можно увидеть не привычную эмблему, а классический логотип, который с 1973-го по 1978 год принадлежал спортивной команде BMW Motorsport: им украшали гоночные экземпляры. В текущем году он вернулся: его использовали для ряда новинок, подготовленных подразделением BMW M. В нижнюю часть переднего бампера нового BMW M5, вероятно, интегрируют крупный воздухозаборник шестиугольной формы.



Рендер BMW M5 нового поколения

Сбоку заметны большие колёсные арки, рассчитанные на массивные спортивные «катки», обутые в низкопрофильную резину. Корма получит иные фонари, а в нижней части заднего бампера, скорее всего, останутся четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).



Предполагается, что интерьер будет отличаться за счёт нового изогнутого дисплея, включающего в себя и виртуальную «приборку», и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы с графикой BMW M. Также у базового «горячего» седана будут спортивные передние сиденья и трёхместный задний диван, а за доплату предложат карбоновые передние кресла.

На фото: салон актуального BMW M5

По предварительным данным, BMW M5 седьмого поколения будет подзаряжаемым гибридом. В motor.es предполагают, что технику седан разделит с недавно представленным BMW XM. В этом случае в основе силовой установки окажется битурбомотор S68 объёмом 4,4 литра, его отдача составляет 489 л.с., он работает в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и со 197-сильным электродвигателем. Ожидается, что совокупная мощность системы у четырёхдверки будет равна примерно 650 л.с. (у кроссовера – 653 л.с.). Ещё в состав системы входит аккумулятор ёмкостью 29,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 25,7 кВт*ч), предполагаемый запас хода только на электротяге – 80 км.



Мировой дебют новинки намечен на осень следующего года, а в продажу BMW M5 следующего поколения поступит в 2024-ом.

