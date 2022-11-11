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BMW не планирует отказываться от автомобилей начального уровня

11.11.2022 80 0 0

Несмотря на постепенный переход на электромобили, баварский производитель намерен сохранить своё присутствие в сегменте компактных моделей.

 

Одним из представителей так называемой «большой немецкой тройки» является марка BMW. За прошлый год продажи автомобилей баварского бренда в Европе остались примерно на прежнем уровне: результат составил 669 534 экземпляра (на 0,6% меньше, чем годом ранее). В нынешнем году спад более заметный: за первые три квартала старосветские дилеры реализовали 463 437 машин, что на 12,1% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

На фото: BMW 2 series Gran Coupe

Сейчас большинство автопроизводителей, особенно из числа тех, для кого одним из основных рынков является Европа, продолжают постепенный переход на электромобили; BMW, конечно же, не исключение. При этом разработка «зелёного» направления требует солидных вложений, так что некоторые компании решают сократить финансирование тех сегментов, которые приносят им мало выгоды.

К примеру, весной в Mercedes-Benz заявили о планах направить 75% своих инвестиций на разработку и производство более крупных и дорогих автомобилей (в компании обозначили эти сегменты как Top-End Luxury и Core Luxury). Как Kolesa.ru сообщал ранее, к Top-End Luxury относятся все модели Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach, G-Class, S-Class, GLS, электромобили EQS и EQS SUV. А Core Luxury включает в себя C-Class, E-Class, их производные (купе, кабриолеты, кроссоверы), а также электрические аналоги (EQC и EQE).

На фото: BMW 1 series

В сегменте Entry Luxury числятся компактные модели: A-Class, B-Class и их производные. В компании отметили, что из семи действующих моделей в будущем останется лишь четыре (правда, какие именно, пока неясно). «Выживших» переведут на платформу MMA следующего поколения, ожидается, что первенец на этой «тележке» появится в 2024 году.

С таким подходом – речь о сокращении количества моделей начального уровня – не согласны в BMW. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу баварской компании Оливера Ципсе, при переходе на электромобили производитель не собирается отказываться от автомобилей «нижнего сегмента рынка». В линейке BMW к нему можно отнести хэтчбек 1 series, 2 series Gran Coupe, компактвэны Active Tourer и Gran Tourer, а также кроссоверы X1 (новое поколение дебютировало в начале минувшего лета) и X2.

На фото: BMW iX1

Если верить словам Оливера Ципсе, все перечисленные модели будут сохранены при отказе баварской марки от ДВС и полном переходе на электротягу. Кстати, отметим, у BMW X1 уже есть полностью «зелёная» версия – iX1: этот электрокроссовер дебютировал вместе с «обычным» паркетником новой генерации. Эта модель призвана частично заменить отправленный в отставку хэтчбек BMW i3.

Напомним, BMW iX1 получил двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 313 л.с., а максимальный крутящий момент – 494 Нм. Дальнобойность на одной зарядке варьируется в диапазоне от 413 до 438 км (по циклу WLTP). Максимальная скорость такого SUV ограничена на отметке 180 км/ч.

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