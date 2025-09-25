Новинки ×
  • Череда обновок: BMW освежила 2 series, 3 series, 4 series и 5 series, а также кроссовер X3

Баварская марка рассказала об осенних новшествах для нескольких моделей, предлагаемых на европейском рынке. Изменения затронули в том числе технику.

Марка BMW на старосветском рынке в целом чувствует себя неплохо: по данным Jato Dynamics, дилеры бренда за первую половину 2025 года реализовали здесь в общей сложности 404 951 экземпляр, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Бестселлером является компактный кроссовер X1 (63 728 шт., + 17%), «серебро» у 1 series (46 531 шт., – 12%), а замыкает тройку лидеров марки в Европе 3 series (37 391 шт., – 27%).

На фото: универсал BMW M340i xDrive Touring

Теперь компания BMW анонсировала серию осенних обновлений, которые в ближайшее время ждут некоторые модели бренда на европейском рынке. Некоторым исполнениям 2-й, 3-й и 4-й серий теперь положена более мощная «начинка». Так, осенью 2025 года появятся седан и универсал M340i xDrive, оснащённые 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем, отдача которого теперь составляет 392 л.с., у мягкогибридного довеска – 12 л.с. Мощность модернизированной системы на 18 л.с. больше, максимальный крутящий момент подрос на 40 Нм (до 540 Нм).

Обновлённая «начинка» в дальнейшем будет использоваться в том числе в купе и кабриолете BMW M440i xDrive, а также в BMW M440i xDrive Gran Coupe. Подросшая мощность позволила улучшить динамические характеристики указанных версий BMW 3 series и 4 series: время разгона с места до «сотни» у каждой из перечисленных версий сократилось на 0,1 секунды. В результате седан BMW M340i xDrive теперь может выполнить это упражнение за 4,3 секунды.

На фото: купе BMW M240i xDrive
На фото: купе BMW M240i xDrive
Ещё в компании отметили, что купе BMW M240i xDrive теперь тоже оснащается этим более мощным двигателем, при этом расход топлива у него снизился с 8,8 до 8,0 литра на 100 км пути (при расчёте по циклу WLTP). Кроме того, у этой модификации снизился объём CO2 – с 200 до 183 г/км.

На фото: кабриолет BMW M440i xDrive
На фото: кабриолет BMW M440i xDrive
В списке обновок для BMW 2 series Gran Coupe числятся новые цвета кузова, адаптивная светодиодная головная оптика, а для исполнений с M Sport Design или пакетом M Sport в скором будущем за доплату станет доступен дополнительный цвет кузова – Cape York Green. Аналогичная оптика досталась ещё BMW 4 series Gran Coupe и i4, плюс фонари с изменённой «начинкой». В качестве опции такие фары предложат BMW 420i, 420d и 420d xDrive.

На фото: купе BMW 4 series

В стандартную комплектацию кроссовера BMW X3 входят новые варианты отделки салона и подголовники задних сидений. Для всех версий BMW 5 series – седана, универсала, модификации i5 – предусмотрен крючок для верхней одежды или делового костюма, установленный с внутренней стороны задней стойки. Помимо этого, приложение My BMW снабдили новым «Руководством по зарядке», которое поможет владельцам электромобилей разобраться во всех аспектах этого процесса.

Тем временем, баварский производитель продолжает готовиться к презентации BMW X5 нового поколения . Как стало известно недавно, у грядущего кроссовера будет пять вариантов техники – бензиновые и дизельные двигатели, подключаемые гибридные установки, электромоторы, а также водородные топливные элементы.

