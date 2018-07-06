BMW подготовила 5 Series в честь фильма «Миссия невыполнима»

Баварская компания выпустит на японский рынок специальную версию «пятерки» по мотивам новой части шпионского боевика. Японским клиентам будет доступна как стандартная, так и «заряженная» версия седана M5.

В конце текущего месяца очередная часть шпионской саги с Томом Крузом в главной роли выходит на экраны и баварский производитель решил в честь этого события выпустить по этому случаю в Японии особую «пятерку» — BMW 5 Series Edition Mission: Impossible.

Седан 5 Series в исполнении Mission: Impossible отличается от стандартной модели черным окрасом кузова Sapphire и соответствующей ему отделкой радиаторной решетки, а также оснащается комплектом черных колес с дизайном из двойных спиц.

В салоне автомобиля выполнена черная глянцевая отделка из каталога BMW Individual, а на порогах крепится брендированная табличка с названием версии. А еще, владельцы смогут наслаждаться качественным звучанием аудиосистемы Harman Kardon с 16 динамиками. На модели 530i список оборудования дополняется динамическими амортизаторами и пакетом High Line, включающим обогрев сидений и обивку из кожи Dakota.

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Модель M5 Mission: Impossible Edition окрашивается в серый оттенок Singapore с черной отделкой радиаторной решетки и корпусов боковых зеркал. Седан оснащается выпускной системой M Sports и набором колес с Y-образными спицами. В салоне выполнена черная глянцевая отделка и прикреплены брендированные таблички на порогах.

Пакет Mission: Impossible Edition доступен для моделей M5 и 523i, 523d, and 530i в обоих типах кузова – седан и универсал Touring.

Отметим, что у BMW неплохо идут дела с седаном 5 Series, если в 2016 году в Европе было продано 81 599 автомобиль, то в прошлом году уже 109 953 единицы, а за пять месяцев 2018-го – 47 470 экземпляров. Для сравнения на рынке США эти цифры составили 32 408, 40 658 и 16 857 единиц, соответственно.

Недавно портал «Колеса.ру» рассказывал о тюнингованной версии BMW M5 от Mahnart. В ателье прокачали «заряженный» седан до 713 л.с.