Manhart построил 713-сильный BMW M5

Новая программа от ателье Mahnart предназначена для тех владельцев BMW M5, которые считают стоковые характеристики «заряженного» седана неудовлетворительными. Пакет, получивший название MH5 700, выводит модель M5 Competition (F90) на новый уровень.

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Напомним, под капотом BMW M5 F90 устанавливается V-образная «битурбовосьмерка» S63B44T4 объемом 4,4 литра, отдача которой составляет 591 л.с. в стандартной версии и 617 л.с. в исполнении Competition, максимальный крутящий момент в обоих случаях одинаковый – 750 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатым «автоматом» и способен разогнать автомобиль до первой «сотни» за 3,4 секунды, до второй – за 11,1 секунды и до ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч (за 3,3 и 10,8 секунды у версии Competition). Правда, с опциональным пакетом M Driver максимальная скорость машины увеличивается до 306 км/ч.

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С пакетом MH5 700 от Manhart отдача двигателя возрастает до 713 л.с. и 870 Нм крутящего момента, что превышает стоковую на 96 л.с. и 120 Нм. Динамика модернизированной версии не раскрывается, но, вероятно, она лучше, чем у стандартной модели. Каким образом специалисты ателье подняли мощность мотора не сообщается.

Помимо апгрейда двигателя, M5 получил ассортимент карбоновых элементов кузовного обвеса, а также набор больших 21-дюймовых колес с шестиспицевым дизайном.

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Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про комплексный тюнинг кросс-купе BMW X6 M с 800-сильной программой MHX6 800 от Manhart и конверсией салона от студии Carlex Design.