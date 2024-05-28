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  • BMW Skytop с техникой M8 может быть запущен в мелкосерийное производство

BMW Skytop с техникой M8 может быть запущен в мелкосерийное производство

28.05.2024 18 0 0

Ожидается, что партия двухдверок будет насчитывать примерно 20-25 автомобилей, созданных на основе концепта, представленного на минувших выходных.

Живая премьера концепта BMW Skytop прошла в рамках конкурса элегантности Villa d'Este – это ежегодное мероприятие в Италии). Напомним, шоу-кар представляет собой двухдверку с кузовом тарга. Оформлением его экстерьера и интерьера занималась команда во главе с главы отдела дизайна BMW Адрианом ван Хойдонком. В компании рассказали о том, что разработчики вдохновлялись такими автомобилями из истории баварской марки как BMW 503 (был выпущен в 1956 году), и BMW Z8 (появился в 1998-м).

На фото: концепт BMW Skytop

В ходе презентации шоу-кара в компании ничего не сказали о перспективах серийного производства BMW Skytop, однако теперь информация появилась. Как сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя отдела дизайна баварской марки, модель, в основу которой ляжет показанный недавно концепт, может быть запущена в мелкосерийное производство.

Он пояснил, что автомобили будут выпущены в том случае, если найдутся желающие их купить. О стоимости BMW Skytop Адриан ван Хойдонк не рассказал, однако очевидно, что такой автомобиль окажется ощутимо дороже, по сравнению с актуальным BMW M8 Cabrio. Отметим, стартовый ценник этого спорткара на домашнем рынке, в Германии, составляет 145 900 евро (эквивалентно примерно 14,5 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта с прибавкой Competition обходится в 191 500 евро (около 18,4 млн рублей).

Руководитель отдела дизайна BMW считает, что партия Skytop (в случае, если мелкосерийному производству дадут «зелёный свет») будет насчитывать от 20 до 25 экземпляров. Вероятно, все они разойдутся по частным коллекциям обеспеченных поклонников бренда.

На фото: салон концепта BMW Skytop
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На фото: салон концепта BMW Skytop
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Согласно сообщению производителя, под капотом шоу-кара BMW Skytop располагается «самый мощный в гамме двигатель V8». Это значит, что концепт получил такую же технику, как и «заряженная» версия M8 Competition (судя по всему, без доработок): речь идёт о 625-сильном битурбомоторе объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 750 Нм.

Концепт BMW Skytop получил классический акулий нос, небольшую радиаторную решётку в форме фирменных «ноздрей» с узором из тонких горизонтальных линий и хромированной окантовкой. По бокам находятся раскосые фары узкой формы. В нижней части переднего бампера расположены лаконичный центральный и пара боковых воздухозаборников.

Одной из особенностей концепта является массивная дуга, расположенная на месте условного второго ряда сидений. Она скрывает опускаемое заднее стекло. В качестве крыши BMW Skytop используются две съёмные жёсткие панели, отделанные натуральной кожей, причем и с внутренней стороны, и с наружной. Установка и снятие этих панелей производится вручную, а хранятся они в багажном отсеке. Пока что неизвестно, какие черты концепта серийный Skytop получит, а какие «потеряет».

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