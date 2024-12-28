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BMW собирается отправить M8 Coupe в отставку

28.12.2024 52 0 0

Ожидается, что последним для этой модификации двухдверки баварской марки окажется 2025 модельный год. При этом кабриолет и M8 Gran Coupe останутся в строю.

BMW восьмой серии решили возродить в 2018 году, первыми появились купе и кабриолет, позже к ним добавился седан с прибавкой Gran Coupe к названию, а также М-версии всего трио. Обновление всё семейство целиком пережило в начале 2022-го, правда «эмкам» тогда достались разве что новые варианты в палитре цветов кузова и посвежевшая информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма (пришёл на смену 10,25-дюймовому дисплею).

На фото: BMW M8 Coupe

Сейчас марка BMW по-прежнему предлагает M8 Coupe, M8 Cabrio и M8 Gran Coupe, спорткарам присвоен 2025 модельный год. При этом для купе он может оказаться последним. О том, что M8 Coupe может не дождаться 2026 модельного года, сообщает BMW Blog со ссылкой на соответствующий документ, который был разослан дилерам. Отмечается, что производство этой модификации будет завершено в начале 2025 года.

При этом в компании решили оставить в строю BMW M8 Cabrio и M8 Gran Coupe. Ранее СМИ предполагали, что «эмки» нового поколения могут появиться уже в 2026 году, однако позже стало известно о том, что решение по их разработке баварцы на самом деле пока не приняли. И даже если проекту официально дадут «зелёный свет», спорткары следующей генерации появятся не раньше 2029-2030 года.

«Начинка» у оставленных в строю BMW M8 Cabrio и M8 Gran Coupe одинаковая. Спорткары оснащаются бензиновым битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, максимальная мощность которого равна 625 л.с., а крутящий момент – 750 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатый автомат. На разгон с места до «сотни» варианту с открытым верхом требуется 3,3 секунды, а четырёхдверке – 3,2 секунды. Моделям по умолчанию положена полноприводная система xDrive.

На фото: BMW M8 Cabrio
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На фото: BMW M8 Cabrio
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На домашнем рынке, в Германии, BMW M8 Coupe купить пока ещё можно. Стартовая стоимость этой двухдверки равна 183 500 евро (эквивалентно примерно 20,2 млн рублей по текущему курсу). За M8 Gran Coupe просят не менее 180 500 евро (порядка 19,9 млн рублей), а покупка M8 Cabrio обойдётся в нескромные 191 500 евро (около 21,1 млн рублей).

На фото: BMW M8 Gran Coupe
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На фото: BMW M8 Gran Coupe
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Напомним, баварская марка представила концепт BMW Skytop в конце мая этого года в рамках конкурса элегантности Villa d'Este. В октябре стало известно о том, что компания решила отправить одноимённую двухдверку, в основу которой лёг шоу-кар, в мелкосерийное производство. Тираж составил всего 50 экземпляров, при этом в BMW сразу отметили, что все они уже раскуплены. «Начинка» у BMW Skytop такая же, как у моделей серии M8, ценник баварцы оставили в секрете.

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