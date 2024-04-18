Новинки ×

BMW X3 четвёртого поколения (G45): новые изображения

18.04.2024 509 0 0

В начале этой недели немецкая компания распространила официальные фотографии замаскированных прототипов нового Х3, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть кроссовер.

Модель Х3 ведёт свою историю с 2003 года, когда дебютировало первое поколение среднеразмерного люксового паркетника. Он стал вторым серийным кроссовером в гамме баварской компании после модели Х5, появившейся в 1999 году. Сегодня на конвейере третье поколение «икстретьего» с заводским индексом G01, премьера которого состоялась летом 2017 года, а спустя 4 года он заметно обновился. Теперь же на подходе полностью новый Х3, и фотографии тестовых образцов позволяют разглядеть некоторые особенности его внешности.

Нынешний BMW X3 G01
1 / 3
Нынешний BMW X3 G01
2 / 3
Нынешний BMW X3 G01
3 / 3

Паркетник сохранит привычные пропорции, характерные для заднеприводной платформы: длинная база, большое расстояние между передней дверью и передней колёсной аркой, длинный горизонтальный капот. Дизайн же будет решён в стилистике более компактного кроссовера Х1 последнего поколения, который впервые продемонстрировали в самом начале лета 2022 года. Здесь схожие очертания передней части, боковин, остекления, аналогичные дверные ручки клавишного типа. Оригинальными будут фары с немного изменённой формой и L-образными ходовыми огнями, перекликающимися с рестайлинговой 5 серией предыдущего уже поколения. Также у нового Х3 совершенно другая задняя часть: впервые для модели ниша номерного знака разместится в бампере сразу под крышкой багажника, а фонари будут сделаны в стиле обновлённого X5 и новой «пятёрки». Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового BMW X3 G45

Как и большинство нынешних моделей компании (включая актуальный Х3), новинка будет построена на платформе CLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году вместе с BMW 7 Series шестого поколения. Уже известны габариты нового Х3: длина составит 4755 мм (+40 мм по сравнению с нынешним), ширина – 1920 мм (+30 мм), высота – 1660 мм (-7 мм), колёсная база – 2865 мм (-1 мм). Также заявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,29 до 0,27. Модель сохранит традиционные версии с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридную модификацию PHEV с 2,0-литровым турбомотором, работающим в паре с электродвигателем и небольшой батареей. Ожидается, что топовой модификацией станет M50 xDrive с шестицилиндровым бензиновым двигателем (между тем, один из основных конкуретнов Mercedes-Benz GLC полностью перешёл на 4-цилиндровые моторы, в том числе в версии 63 AMG).

Рендер нового BMW X3 G45

Премьера новинки ожидается в течение ближайших недель.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать BMW X3 третьего поколения с пробегом.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW X3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тест-драйв Кузов без центральной стойки и сдвижные двери: опыт владения Nissan Stanza Wagon 1986 года Этот семейный минивэн был для своих лет весьма продвинут по части салона и комфорта, однако дизайн даже на старте продаж не отличался современностью… Кто-то говорит «уродец», кто-то восхищае... 370 1 1 18.04.2024
Статьи / Авто с пробегом Chevrolet Tahoe III (GMT920) с пробегом: сложнейшие передние крылья и нежный номер рамы Брутальность и гламур – вещи, казалось бы,  несовместимые, однако американцам удалось добиться гармонии. Полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe на платформе GMT920 в полной степени этому... 2222 0 2 17.04.2024
Статьи / Практика Стекло и пластик, химия и наждачка: как полировкой портят фары и как полировать их правильно Вроде бы полировка фар – не такая уж сложная процедура, и часто её предлагают в качестве дополнительной услуги при мойке или химчистке салона. Ну а детейлинг без полировки сейчас даже сложно... 2495 0 0 16.04.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 33683 3 189 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 13395 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 12620 14 4 21.11.2023
Change privacy settings