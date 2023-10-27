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  • BMW X4 «для бедных» от Fiat: теперь это Abarth, хотя и без прибавки мощности

BMW X4 «для бедных» от Fiat: теперь это Abarth, хотя и без прибавки мощности

27.10.2023 147 0 0

Fiat представил «горячий» купеобразный кроссовер Fastback, разработанный спортивным подразделением Abarth. Цена известна.

Под маркой Abarth компания Fiat, входящая в состав автогиганта Stellantis, выпускает «заряженные» версии своих автомобилей, первый кроссовер в этой «подогретой» линейке появился в прошлом году, его роль исполнил Fiat Pulse Abarth, созданный на базе «обычного» Pulse, в основном адресованного южноамериканским странам. У него есть ближайший родственник, получивший купеобразный кузов – Fiat Fastback, который изначально получил версию с прибавкой «powered by Abarth». Теперь же испанский производитель рассекретил «горячее» кросс-купе, которому дали имя Fastback Abarth.

На фото: Fiat Fastback Abarth

Fiat Fastback Abarth отличается от «обычного» Фастбека в том числе визуально. Во-первых, у этого автомобиля нет логотипов и шильдиков, указывающих на его принадлежность к Фиату. Так, на радиаторной решётке, передних крыльях, в центре 18-дюймовых колёсных дисков иного дизайна, а также на рулевом колесе, креслах и передней панели размещена узнаваемая эмблема Abarth в виде скорпиона. Этот же знак украсил крышку двигателя под капотом, а на корме видна надпись в виде названия спорт-бренда.

Ещё у «подогретого» паркетника иначе оформлены передний и задний бамперы, имеются красные декоративные акценты в виде контрастных полос, а рамки расширенных колёсных арок и основания дверей окрашены в цвет кузова, тогда как у «обычного» Fiat Fastback они сделаны полностью из некрашеного пластика. Интерьер тоже украсили красными деталями, в том числе прострочкой и элементами «под карбон».

В список оборудования входят светодиодные фары и задние фонари, кондиционер, функция беспроводной зарядки смартфонов, семидюймовый виртуальный щиток приборов с графикой Abarth, а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, кроссовер снабдили комплексом водительских помощников ADAS.

На фото: салон Fiat Fastback Abarth
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На фото: салон Fiat Fastback Abarth
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На фото: салон Fiat Fastback Abarth
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Как правило, Abarth в названии модели означает солидную прибавку мощности (к примеру, как в случае с Pulse Abarth). Однако в этот раз отдача у новинки такая же, как у версии Fiat Fastback powered by Abarth (и, собственно, такая же, как и у «заряженного» Пульса). Под капотом у «подогретого» кросс-купе находится турбомотор объёмом 1,3 литра, который на бензине выдаёт 180 л.с. мощности (на этаноле – 185 л.с.), а его максимальный крутящий момент составляет 270 Нм.

По сравнению с «обычным» Фастбеком, «полноценный» вариант Abarth получил спортивные настройки подвески, рулевого управления и тормозной системы. Кроссовер оснастили более жёсткими и устойчивыми амортизаторами, его дорожный просвет составляет 215 мм (на 5 мм меньше, чем у стандартного кросс-купе), угол въезда равен 20 градусам, угол съезда – 23 градусам.

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В пару к мотору предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Особенностью является особый ездовой режим Poison, который активируется с помощью красной кнопки, расположенной на руле. Система позволяет увереннее двигаться на высоких скоростях и обеспечивает более быстрые переключения передач. Результатом всех изменений стало улучшение динамических показателей: Fiat Fastback Abarth разгоняется с места до «сотни» за 7,6 секунды, тогда как «обычному» Фастбеку на это требуется 8,1 секунды. Максимальная скорость равна 220 км/ч.

На бразильском рынке рекомендованная розничная цена Fiat Fastback Abarth равна 159 990 реалов (эквивалентно примерно 3,01 млн рублей по текущему курсу), а за стартовую версию Fiat Fastback просят 121 990 реалов (около 2,3 млн рублей).

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