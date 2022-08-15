Более доступная альтернатива Volkswagen Arteon от MG: подробности о технике

Мы уже видели новинку бренда MG, ныне принадлежащего китайскому концерну SAIC, на фирменных картинках и шпионских фото. Теперь же раскрыты характеристики, правда, это сделал не сам производитель, а китайский минпром. Напомним, для модели возродили имя MG 7 (в 2007-2013 гг. под таким индексом в Поднебесной выпускали клона Rover 75), она представляет собой стильный лифтбек с безрамочными дверями.

Как и предполагалось, по своим габаритам новый MG 7 недалеко ушел от местного Volkswagen CC (так в Китае зовется VW Arteon). Длина «семерки» равна 4884 мм, ширина – 1889 мм, высота – 1447 мм, колесная база – 2778 мм. Размеры лифтбека Volkswagen CC: 4865/1870/1459 мм, расстояние между осями – 2841 мм.

MG 7 на фото минпрома КНР 1 / 2 MG 7 на фото минпрома КНР 2 / 2

Впрочем, по духу MG 7 явно ближе к «молодежным» и более компактным «пятидверкам» VW Lamando и Changan Uni-V. В частности, «спортивный» настрой новинки MG подчеркивают красные тормозные суппорты, крупный выдвижной спойлер и круглые сдвоенные патрубки выпускной системы. А еще «семерка» стала первой моделью марки с черными эмблемами (они-то и являются признаком новой «спортивной» серии). В салоне – чуть изогнутое табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.



В документах китайского сертификационного органа для MG 7 заявлено два бензиновых мотора. Базовым движком будет «турбочетверка» 1.5 мощностью 179 л.с., а топ-версии положен четырехцилиндровый турбодвигатель 2.0, выдающий 261 л.с. Коробки минпром не указывает. Местные СМИ ранее писали, что двухлитровый турбомотор сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом». К слову, Volkswagen CC слабее топового варианта MG 7 – модель немецкой марки оснащается «турбочетверкой» 2.0 мощностью 186 или 220 л.с.



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Полноценную презентацию «семерки» проведут в Китае уже 17 августа. Лифтбек MG 7 наверняка будет гораздо дешевле сопоставимого по размерам Volkswagen CC. Цена последнего в Поднебесной сегодня начинается с отметки в 37 000 долларов.



Позже «пятидверка» MG должна добраться до стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а вот в взявшей курс на «зелень» Европе ее появление под большим вопросом. Зато в Старом Свете скоро стартует компактный электрохэтч MG4.