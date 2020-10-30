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  • Большая батарея и немного водорода: Triton-EV показал электрический седельный тягач

Большая батарея и немного водорода: Triton-EV показал электрический седельный тягач

30.10.2020 34 0 0

Американский стартап Triton-EV всего за 35 дней построил электрический седельный тягач, у которого водородные топливные элементы выступают в качестве удлинителя запаса хода. Серийный вариант планируется продавать по цене от 150 тысяч до 250 тысяч долларов.

 

Triton-EV – самый дерзкий из многочисленных современных электромобильных стартапов. Мир впервые узнал о нём в апреле этого года после анонса большого электрического внедорожника Triton Model H, который пока существует лишь в виде компьютерных рисунков, но за который производитель сразу попросил 140 тысяч долларов полной предоплаты. Технические характеристики — беспрецедентные: мощность — 1521 л.с., ёмкость батареи — 200 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — свыше 1100 км. При этом дизайн-макет Model H, судя по всему, сделан на базе длиннобазного Cadillac Escalade последнего поколения.

Freightliner Cascadia

Теперь же Triton-EV заявил о своём намерении покорить сегмент седельных тягачей, построил прототип и показал его потенциальным клиентам и инвесторам. Разумеется, машину сделали не с нуля, исходную модель угадать нетрудно — это Freightliner Cascadia со слегка перекроенным носовым обтекателем и наспех залатанным салоном — его можно увидеть в промо-ролике.

Техническое описание очень поверхностное: энергию тягач будет черпать в основном из батареи, а водородная установка будет использоваться в качестве удлинителя запаса хода. Такой подход Triton-EV объясняет тем, что инфраструктура водородных заправок пока развита очень слабо, а потому делать на водород основную ставку (как стартап Nikola) смысла нет. Совокупный запас хода тягача Triton составляет 300 миль (483 км). Максимальная масса буксируемого прицепа — 100 тонн!

Triton-EV Semi Truck

Химаншу Патель, предприниматель индийского происхождения, основавший стартап Triton-EV, заявил буквально следующее: «Мы решили сделать это. Хотя все говорили: нет, это невозможно, на это уйдёт пять лет и сотни миллионов долларов. А мы подумали: нет, мы можем сделать это прямо сейчас. У нас есть люди и компоненты. На всё про всё ушло 35 дней. Во такая у нас команда».

Когда и где седельный тягач Triton-EV будет запущен в производство, гендиректор Патель не сообщил. Зато пообещал, что внедорожник Model H будет выпущен в ближайшие месяцы — сейчас компания ищет подходящего партнёра (вероятно из действующих крупных игроков автобизнеса), который сможет реализовать её планы.

Triton-EV Semi Truck и Triton Model H

Американская пресса очень скептически воспринимает заявления Triton-EV и мы разделяем этот скепсис: уровень самоуверенности и шапкозакидательства — как у спикеров из Ё-мобиля и Marussia. Результат, по видимому, будет аналогичным, но мы будем следить за развитием событий.

Добавим, что даже компания Tesla, у которой сейчас нет проблем с деньгами, пока не запустила в серию свой электрический седельный тягач Semi.

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