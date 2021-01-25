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  • Большой кроссовер суббренда Chery, который в «базе» дешевле Креты: рестайлинг и новый мотор

Большой кроссовер суббренда Chery, который в «базе» дешевле Креты: рестайлинг и новый мотор

25.01.2021 4474 1 0

В Китае во время испытаний подловили модернизированный трехрядный паркетник Jetour X95. Флагманскому SUV подправили облик, внутри тоже есть обновки, хотя их меньше. А еще модель получила более мощный двигатель.

 

В портфеле компании Chery марка Jetour появилась в 2018-м, она занимает место между собственно брендом Chery и премиальным Exeed (в РФ переименован в Cheryexeed). Первенцем стал кроссовер X70, стартовавший в том же году и позже обретший несколько модификаций, а под конец 2019-го к «семидесятому» присоединились более крупные паркетники X90 и X95. Последнему отведена роль флагмана, однако на родине он спросом он не пользуется. Кстати, и местные сайты, и «глобальный» ресурс CarSalesBase в своих отчетах продаж за 2020-й указывают результаты X95 только за три месяца: январь, февраль и апрель. Но при этом флагманский SUV по-прежнему «висит» на официальном сайте Jetour – с комплектациями и ценами. Как бы то ни было, в прошлом году, по данным CarSalesBase, «девяносто пятый» разошелся по КНР тиражом лишь в 2973 экземпляра, совокупный же объем бренда – 130 703 единицы (-6%, львиная доля пришлась на семейство X70 – 85 912 штук и -33%). В 2020-м кроссоверы X70 и X90 обновились, а теперь пришла очередь флагманской модели, фото преобразившегося SUV оказались в распоряжении издания Autohome.

Обновленный Jetour X95
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Обновленный Jetour X95
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Обновленный Jetour X95
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Обновленный Jetour X95
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Итак, передок Jetour X95 сделали в стиле посвежевшего «семидесятого»: старший паркетник получил аналогичную радиаторную решетку с горизонтальными хромированными полосками, вместо прежнего логотипа – надпись с названием марки, а на смену прямоугольным ходовым огням пришли вертикальные (они все так же светодиодные). Еще флагману достались новые задние фонари – на модели Audi сзади он уже не похож. Пока неизвестно, изменилась ли длина. У дореформенного «китайца» этот показатель составляет 4875 мм, колесная база – 2855 мм.

В салоне обновок меньше – другим стал селектор коробки, плюс рядом с ним появилась беспроводная зарядка для смартфона. Как и прежде, у X95 три экрана: виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы, под которым расположен сенсорный же блок управления «климатом» (при этом на нижнем дисплее еще имеются шайбы). Скорее всего, как и дореформенный кросс, обновленная модель будет доступна в пяти-, шести- или семиместном исполнении.

Обновленный Jetour X95

Фотошпионам также удалось снять крупным планом бумажку, приклеенную к заднему стеклу паркетника. Так вот она гласит, что X95 оснащен турбомотором 2.0. Мощность и трансмиссия не указаны, но китайцы пишут, что этот двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм, он якобы сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенному кроссоверу положены бензиновые «турбочетверки» 1.5 TCI и 1.6 TGDI мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм), первый работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или 6DCT, второй комплектуется 7DCT. У прежнего Jetour X95 полного привода нет, обновленный SUV тоже, вероятно, предложат только с передним приводом.

Дореформенный Jetour X95
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Дореформенный Jetour X95
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Дореформенный Jetour X95
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В Китае модернизированный флагман справит премьеру в этом году. Дорестайлинговый X95 сегодня стоит от 99 900 до 150 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 160 000 – 1 752 000 рублей по текущему курсу. К слову, компактный паркетник Hyundai ix25 (так в Поднебесной зовется Крета) в «базе» дороже – 105 800 юаней (1 229 000 рублей).

Автомобили Jetour продают и за пределами китайского рынка – в основном, в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. В России же бренд не представлен, и Chery пока не планирует выводить его на наш рынок.

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1 комментарий
25.01.2021 14:11
slikmag колёсный тюнинг

норм стиль

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