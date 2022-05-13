Большой кроссовер Volkswagen Tavendor: фото без камуфляжа

Мы уже видели этот кроссовер Volkswagen на шпионских фото, но прежде он был обклеен маскировочной пленкой. Теперь же появились снимки машин без камуфляжа, их внесли в базу минпрома КНР. Одновременно стало известно имя модели, и оно, традиционно для SUV марки, на букву Т – Tavendor. Новый кросс представляет собой укороченную разновидность VW Talagon, последний же, в свою очередь, является братом трехрядного VW Teramont. То есть Tavendor – это аналог короткого Teramont X. Ну и напомним, что Терамонты для китайского рынка производит совместное предприятие SAIC Volkswagen, а за выпуск Talagon и Tavendor отвечает другое СП – FAW Volkswagen.
Все вышеперечисленные кроссоверы построены на платформе MQB с поперечным расположением мотора и основным передним приводом. Длина Tavendor – 4936 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1756 мм. Для сравнения, длина Talagon – 5152 мм, показатель актуального китайского трехрядного Teramont – 5052 мм, Teramont X – 4917 мм. Колесная база для всех этих SUV едина – 2980 мм.
Особенности дизайна экстерьера нового паркетника – слившиеся с радиаторной решеткой фары, хромированные линии на передних крыльях, зеркала на отдельных ножках и сделанные в виде плашки задние фонари. А еще для VW Tavendor предусмотрен «оспортивленный» R-пакет: у такого кросса иные бамперы, дополнительные вертикальные ДХО и радиаторная решетка с сеткой. Как и Teramont X, новая модель исключительно пятиместная.
Двигатель в документах сертификационного органа пока указан один – бензиновая «турбочетверка» EA888 2.0 TSI мощностью 186 л.с., которая положена и родственникам. В гамму остальных кроссов еще входят двухлитровый турбомотор на 220 л.с. и турбодвигатель EA390 V6 2.5 (299 л.с.) – скорее всего, они будут и у Tavendor. Привод – передний или полный.
На китайский рынок новый SUV выйдет под конец текущего года. Вероятно, Volkswagen Tavendor окажется местным эксклюзивом – по крайней мере, Talagon за пределы Поднебесной так и не выбрался.
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