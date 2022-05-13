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Большой кроссовер Volkswagen Tavendor: фото без камуфляжа

13.05.2022 162 0 0

Новый крупный паркетник является аналогом пятиместного Терамонта, то есть и технику модель, очевидно, полностью разделит с братом. По предварительным данным, такой SUV будут продавать только на китайском рынке.

 

Мы уже видели этот кроссовер Volkswagen на шпионских фото, но прежде он был обклеен маскировочной пленкой. Теперь же появились снимки машин без камуфляжа, их внесли в базу минпрома КНР. Одновременно стало известно имя модели, и оно, традиционно для SUV марки, на букву Т – Tavendor. Новый кросс представляет собой укороченную разновидность VW Talagon, последний же, в свою очередь, является братом трехрядного VW Teramont. То есть Tavendor – это аналог короткого Teramont X. Ну и напомним, что Терамонты для китайского рынка производит совместное предприятие SAIC Volkswagen, а за выпуск Talagon и Tavendor отвечает другое СП – FAW Volkswagen.

Все вышеперечисленные кроссоверы построены на платформе MQB с поперечным расположением мотора и основным передним приводом. Длина Tavendor – 4936 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1756 мм. Для сравнения, длина Talagon – 5152 мм, показатель актуального китайского трехрядного Teramont – 5052 мм, Teramont X – 4917 мм. Колесная база для всех этих SUV едина – 2980 мм.

Стандартный Volkswagen Tavendor

Особенности дизайна экстерьера нового паркетника – слившиеся с радиаторной решеткой фары, хромированные линии на передних крыльях, зеркала на отдельных ножках и сделанные в виде плашки задние фонари. А еще для VW Tavendor предусмотрен «оспортивленный» R-пакет: у такого кросса иные бамперы, дополнительные вертикальные ДХО и радиаторная решетка с сеткой. Как и Teramont X, новая модель исключительно пятиместная.

Volkswagen Tavendor с R-пакетом

Двигатель в документах сертификационного органа пока указан один – бензиновая «турбочетверка» EA888 2.0 TSI мощностью 186 л.с., которая положена и родственникам. В гамму остальных кроссов еще входят двухлитровый турбомотор на 220 л.с. и турбодвигатель EA390 V6 2.5 (299 л.с.) – скорее всего, они будут и у Tavendor. Привод – передний или полный.

На китайский рынок новый SUV выйдет под конец текущего года. Вероятно, Volkswagen Tavendor окажется местным эксклюзивом – по крайней мере, Talagon за пределы Поднебесной так и не выбрался.

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