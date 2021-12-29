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  • Новый большой кроссовер Volkswagen начал сбрасывать камуфляж: свежие фото

Новый большой кроссовер Volkswagen начал сбрасывать камуфляж: свежие фото

29.12.2021 82 0 0

Считается, что SUV будут позиционировать в качестве «спортивной» версии Talagon, но техника, скорее всего, перейдет со стандартной модели.

 

Первые снимки с испытаний нового большого паркетника Volkswagen выложили в Сеть в начале декабря, теперь же в распоряжении издания Autohome оказались свежие кадры. Напомним, кросс тестируют в Китае, и местные профильные медиа полагают, что этот SUV станет разновидностью  VW Talagon, видимо, ориентированной на более молодую аудиторию. Сам Талагон в серийном виде дебютировал минувшей весной, его производит локально СП FAW Volkswagen, и оно же будет отвечать за выпуск новой версии. Застуканному SUV китайцы прочат имя Talagon X.

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От камуфляжа кроссовер еще не избавился, но его меньше: например, можно оценить профиль, головную оптику и более агрессивный по сравнению с исходной моделью передний бампер. Фары у новинки тоже свои, как и радиаторная решетка и капот, вдобавок иначе оформлены дополнительные окошки в задних стойках, да и корма другая.

Габариты неизвестны, но, судя по фотографиям, новый кросс чуть компактнее предполагаемого родственника. Последний же сегодня носит звание самого крупного SUV немецкой марки: длина Talagon равна 5152 мм, что на 100 мм больше, чем у модернизированного китайского Терамонта (у него оказалась своя программа рестайлинга). Хотя колесная база совпадает с Teramont (2980 мм). VW Talagon бывает шести- или семиместным, однако «оспортивленный» паркетник вполне могут предложить только с пятиместным салоном. К слову, у Терамонта есть укороченный двухрядный вариант – и тоже с приставкой X, это семейство в Поднебесной производит СП SAIC Volkswagen.

Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Ожидается, что кроссовер предложат с теми же моторами, что и Talagon. Речь идет о бензиновых «турбочетверке» 2.0 TSI серии EA888 (186 или 220 л.с.) и турбодвигателе EA390 V6 2.5 (299 л.с.). Оба сочетаются только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Новый SUV наверняка будет доступен с передним или полным приводом, как и Talagon.

Официальную премьеру паркетник справит в следующем году. Вероятно, этот SUV тоже окажется китайским эксклюзивом.

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