Большой кроссовер Freelander 8 из Китая: старт производства и глобальные амбиции

Базирующееся в Китае совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover (CJLR) продолжает «прогревать» публику перед выходом на рынок первой модели суббренда Freelander — большого трёхрядного plug-in гибридного кроссовера Freelander 8. Его премьера намечена на 10 августа, тогда же начнётся приём предварительных заказов.

Основанное в 2012 году предприятие Chery Jaguar Land Rover переживает ренессанс после последних нескольких лет застоя, связанных с низкими продажами и низкой загрузкой завода в городе Чаншу провинции Цзянсу. Завод этот был запущен в 2014 году, в прошлом месяце он прекратил производство старых моделей Jaguar и Land Rover, а в конце прошлой недели отчитался о сборке первого экземпляра кроссовера Freelander 8.

В прошлом имя Freelander носил британский компактный кроссовер марки Land Rover, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год. Теперь Freelander — автономный бренд, под которым CJLR с 2026 по 2030 год выведет на рынок не менее шести новых моделей сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды). Все эти модели будут построены на платформах Chery, а Land Rover помогает только с дизайном. В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть. Уже в ближайшем будущем китайские Фрилендеры отправятся на экспорт.

Дебютной моделью Freelander как самостоятельного бренда будет большой кроссовер Freelander 8. В его основе лежит модульная платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой (скорее всего, это разновидность платформы E0X от Chery), полноуправляемым шасси и полностью независимой адаптивной пневмоподвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Габаритная длина — 5118-5185 мм в зависимости от оснащения, ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колёсная база — 3040 мм. Штатные колёса — 21-дюймовые.

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Салон у Freelander 8 шестиместный с посадочной формулой 2+2+2. Верхнюю часть передней панели занял 46,3-дюймовый приборный экран с 8K-разрешением, растянувшийся почти на всю ширину салона. Мультимедийный экран по центру — 15,6-дюймовый, под ним разместился ряд физических клавиш с металлической отделкой. Для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен собственный потолочный телевизор. В оснащении заявлены 896-канальный лидар над лобовым стеклом и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8397 — они необходимы для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, которые будет поставлять Huawei.

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Силовая установка у Freelander 8 plug-in гибридная последовательного типа, где 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею CATL ёмкостью 60,33 кВт·ч. Информации о тяговых электромоторах пока нет. Максимальная скорость — 220 км/ч. Снаряженная масса — 2980 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг.

CJLR рассчитывает, что в течение трёх-пяти лет продажи бренда Freelander достигнут 300 000 машин в год, из которых лишь половина, то есть 150 000, останутся в Китае, остальные пойдут на экспорт. Особенно большие надежды CJLR возлагает на страны Ближнего Востока, где покупатели любят большие кроссоверы и внедорожники с харизматичным дизайном и богатым оснащением.