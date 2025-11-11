Большой кроссовер Kia Telluride нового поколения: дизайн полностью раскрыт

В новом поколении трехрядный кроссовер Kia получил более «острые» черты. В салоне оставили табло и физические клавиши, при этом сенсоры тоже имеются. А вот привычного селектора коробки больше нет.

Компания Kia решила не дожидаться публичной премьеры кроссовера Telluride второй генерации, которая состоится на следующей неделе в Лос-Анджелесе, и полностью раскрыла дизайн модели на фирменных изображениях. Напомним, предшественник начал свою карьеру в 2019 году, это ближайший родственник «первого» Hyundai Palisade. Рестайлинг Telluride провели в 2022-м. Главным рынком для трехрядного SUV марки Kia являются Штаты, где и налажен его выпуск. Там у кроссовера все хорошо. Согласно статистике самого производителя, с января по октябрь 2025-го Kia Telluride разошелся тиражом 101 069 экземпляров, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1 / 2 2 / 2

Во втором поколении Kia Telluride обрел более «острые» черты. Кроссовер сохранил вертикальные блоки фар и задних фонарей, при этом оптика стала больше. Увеличилась и радиаторная решетка, вдобавок на ней появились вертикальные же секции. Еще SUV получил более внушительный передний бампер и выдвижные ручки дверей. Для модели предусмотрены 18-, 20- и 21-дюймовые колеса.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Одновременно показана «внедорожная» версия X-Pro. Ее фишки – оригинальная решетка с выпуклыми прямоугольниками, более внушительный обвес из черного пластика и более развитые рейлинги на крыше, внедорожная резина. Плюс у Kia Telluride X-Pro спереди и сзади есть буксировочные проушины. Дорожный просвет этой версии составляет 231 мм (показатель стандартной модели еще не озвучен).

Kia Telluride X-Pro 1 / 4 Kia Telluride X-Pro 2 / 4 Kia Telluride X-Pro 3 / 4 Kia Telluride X-Pro 4 / 4

Объявлено, что новый Telluride на 58 мм длиннее и на 25 мм выше предшественника, колесная база стала больше «почти» на 76 мм. Размеры предыдущего кроссовера (в спецификации для американского рынка): 5001/1989/1750 мм, расстояние между осями – 2900 мм, паспортный дорожный просвет обычного кроссовера – 203 мм.

1 / 2 2 / 2

В салоне все так же установлены объединенные виртуальная приборка и экран мультимедиа. Но само табло – новое. Массивного блока управления «климатом» больше нет, вместо него – кнопочный пульт. Под центральным тачскрином расположены сенсорные «клавиши». В новом поколении Kia Telluride также лишился привычного рычага коробки – за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. В Kia еще заявили о том, что внутри стало просторнее, и что в отделке интерьера применяются более дорогие материалы.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

О начинке пока ни слова. Впрочем, догадки имеются, ведь Kia Telluride по-прежнему является родственником Hyundai Palisade. То есть, можно предположить, что технику новинка Kia разделила с предназначенным для Штатов Palisade второй генерации. В этом случае на смену атмосфернику V6 3.8 (295 л.с.) пришел атмосферный же мотор V6 3.5. На кроссовере Хёндэ двигатель выдает 291 л.с. и сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Модель Kia должна сохранить выбор между передним и полным приводом.

А еще следующему Telluride прочат гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети) – опять же, как у актуального Palisade. Силовая установка последнего включает бензиновую турбочетверку 2.5, электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача – 334 л.с. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.

Все подробности о Kia Telluride узнаем после презентации на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 20 ноября (по местному времени).