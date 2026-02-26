Большой кроссовер Kia Telluride нового поколения выходит на рынок: теперь и HEV-версии

Новинки ×
Стартовая цена гибридного SUV корейской марки в США составляет 46 490 долларов, что эквивалентно примерно 3,57 млн рублей по текущему курсу.

Трёхрядный кроссовер Kia Telluride появился в 2019 году, его ближайшим родственником является Hyundai Palisade. Для SUV марки Kia важнейшим рынком являются Штаты, здесь же, на заводе в Джорджии, налажен серийный выпуск этой модели. Telluride сменил генерацию в конце ноября 2025 года, премьера кроссовера второго поколения прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

На фото: Kia Telluride второго поколения

Старт продаж в США версий Kia Telluride с ДВС был дан в первой декаде января 2026 года, а теперь гамму пополнили исполнения с HEV-установкой (то есть без возможности подзарядки от электросети). Напомним, в основе этой гибридной системы находится турбомотор объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электродвигателем и шестиступенчатым автоматом, а также литий-ионная батарея ёмкостью 1,65 кВт*ч. Совокупная отдача равна 334 л.с., максимальный крутящий момент – 460 Нм. Привод – передний или полный.

Сегодня американский офис обнародовал прайс-лист исполнений трёхрядного SUV, оснащённого гибридной «начинкой» (стоимость указана без платы за доставку в размере 1545 долларов). За стартовый переднеприводный вариант Kia Telluride HEV EX американские дилеры просят не менее 46 490 долларов (эквивалентно примерно 3,57 млн рублей по текущему курсу), за аналогичный полноприводный SUV – 48 490 долларов (около 3,73 млн рублей).

Вариант Telluride HEV SX с передним приводом стоит 51 490 долларов (около 3,96 млн рублей). Остальные исполнения предлагаются только с полным приводом: цена X-Line SX равна 54 490 долларов (около 4,19 млн рублей), SX-P – 56 590 долларов (около 4,35 млн рублей), а X-Line SX-P – 57 590 долларов (около 4,43 млн рублей).

На фото: Kia Telluride X-Line

Отметим, ранее на американском рынке в продаже появились версии Kia Telluride с ДВС. Стоит напомнить, что в ходе смены генерации в отставку отправился 295-сильный атмосферник V6 объёмом 3,8 литра (359 Нм). Ему на смену пришла бензиновая турбочетвёрка T-GDI объёмом 2,5 литра, максимальная отдача которой составляет 278 л.с., а крутящий момент – 422 Нм. Двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – передний или полный.

На фото: салон Kia Telluride второго поколения
На фото: салон Kia Telluride второго поколения
На фото: салон Kia Telluride второго поколения
На фото: салон Kia Telluride второго поколения
Kia Telluride второго поколения отличается за счёт более крупной головной оптики, увеличенной решётки радиатора, которую дополнили вертикальными планками, массивного переднего бампера и выдвижных дверных ручек. В свою очередь исполнение X-Line получило оригинальный «гриль», более объёмный обвес по периметру кузова и полноценные рейлинги на крыше.

В списке стандартного оснащения нового трёхрядного кроссовера числятся: информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, навигацией и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трёхзонный климат-контроль, а также 19 систем помощи водителю, которые входят в комплекс ADAS.

кроссовер США авторынок новинки KIA KIA Telluride
Обновлено 27.02.2026

 

