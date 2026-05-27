27.05.2026 126 0 0
Большой кроссовер Nio ES9 выходит на рынок, чтобы дать бой роскошным минивэнам

В Китае стартовали продажи большого премиального кроссовера Nio ES9, он предложен с безальтернативной двухмоторной электрической силовой установкой и тремя уровнями оснащения — Executive Luxury, Executive Signature и Horizon Special Edition. Аккумуляторную батарею можно взять в аренду, а не покупать вместе с машиной.

Сегмент больших люксовых кроссоверов в Китае переполнен, поэтому Nio, выводя на рынок свой ES9, нацелила его не только на борьбу с непосредственными конкурентами, но и с минивэнами — мол, наш Nio ES9 по уровню комфорта и простора в салоне не уступает лучшим однообъёмникам. Люксовых минивэнов на китайском рынке теперь тоже пруд пруди, но своего минивэна у Nio пока нет, поэтому в ES9 — это предложение типа «два в одном»: и минивэн, и кроссовер. ES9 вдобавок отнял статус флагманского кроссовера Nio у ES8, ныне пребывающего уже в третьем поколении.

В основе Nio ES9 лежит платформа NT 3.0 с 900-вольтовой электрической архитектурой — такая же, как у флагманского седана Nio ET9. Руль здесь не имеет механической связи с колёсами, при этом рулевой механизм есть как на передней, так и на задней оси. В базовой версии Executive Luxury — адаптивная превмоподвеска, в двух старших версиях — активная электрогидравлическая подвеска, обещающая фантастическую плавность хода на любой дороге и вне дорог. Уже в «базе» есть очень богатый набор электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота, и три интегрированных в кузов лидара, но у дорогих версий лучше вычислительные возможности.

Габаритная длина Nio ES9 — 5365 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1870 мм, колёсная база — 3250 мм. Штатные колёса — 21, 22- либо 23-дюймовые, их выбор влияет на запас хода на одной зарядке (чем больше колёса, тем меньше дальнобойность). Снаряженная масса — 2845 кг. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,264. В вертикальные секции фар встроены световые проекторы, умеющие рисовать подсказки на дороге. В передние крылья встроены индикаторы заряда батареи.

Силовая установка у Nio ES9 двухмоторная, передний электромотор выдаёт 180 кВт (245 л.с.) и 300 Нм, задний — 340 кВт (462 л.с.) и 400 Нм, максимальная совокупная отдача — 520 кВт (707 л.с.) и 700 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Ёмкость батареи — 102 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 600-620 км по циклу CLTC в зависимости от комплектации.

Салон Nio ES9 имеет посадочную формулу 2+2+2. Самые удобные кресла с так называемой нулевой гравитацией и кучей настроек находятся во втором ряду, для седоков предусмотрены даже 20-точечные массажёры ступней. В переднюю панель вмонтирована 48-дюймовая лента условно приборного экрана, а перед ней как бы парит в воздухе 15,6-дюймовый мультимедийный планшет. У пассажиров второго ряда есть собственные 16-дюймовые развлекательные экраны. Прозрачная крыша разделена на две части продольной консолью в авиационном стиле, подвесного киноэкрана, как у многих конкурентов, у Nio ES9 нет. Зато штатная аудиосистема одна из самых мощных в классе — 3020 Вт и 47 динамиков! Объём бортового холодильника — 8,8 л. Объём основного багажника со всеми задействованными местами — 600 л (сюда входит подполье объёмом 123 л), объём дополнительного переднего багажника — 216 л.

Nio ES9 стоит в Китае от 498 000 до 628 000 юаней (от 5,2 млн до 6,57 млн рублей в переводе по текущему курсу) без учёта опций, но с учётом батареи. Батарею, как принято у Nio, можно не покупать, а брать напрокат и затем менять на фирменных терминалах, чтобы не тратить время на зарядку. Без батареи минимальная цена Nio ES9 опускается до 390 000 юаней (4,08 млн рублей).

