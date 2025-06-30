Коммерческий транспорт ×

Большой пикап Ram Heavy Duty обзавёлся двумя новыми версиями

30.06.2025 185 0 0

Полноразмерный грузовик американской марки освежили до 2026 модельного года, в гамме Ram 2500 появились исполнения Black Express и Warlock.

Бренд Ram, принадлежащий автогиганту Stellantis, представил тяжеловеса Ram 2500 Heavy Duty (HD) актуального пятого поколения в 2019 году. До планового рестайлинга модель добралась в начале 2025 года: пикапу подправили оформление передней части, изменили дизайн колёсных дисков, а ещё модернизировали расположенный под капотом турбодизель Cummins объёмом 6,7 литра. Теперь грузовик освежили до 2026 модельного года.

На фото: Ram 2500 Heavy Duty Black Express

Полноразмерный пикап освежили за счёт появления двух новых версий – 2500 Black Express и Warlock, в основу обеих легло стартовое исполнение Tradesman. На американском рынке стартовая цена первого варианта составляет 53 735 долларов (эквивалентно примерно 4,22 млн рублей по текущему курсу), второго – 57 165 долларов (около 4,49 млн рублей). Дилеры в США уже начали принимать заказы на новинки, первые покупатели получат свои грузовики в третьем квартале текущего года.

В списке особенностей внешности Ram 2500 Heavy Duty Black Express числятся: окрашенные в цвет кузова бамперы и рамка решётки радиатора, «спортивный» капот с дополнительными воздухозаборниками, наружные зеркала с электроприводом, чёрные трубчатые подножки на боковинах, а также 20-дюймовые колёсные диски чёрного цвета.

На фото: салон Ram 2500 Heavy Duty Black Express
1 / 2
На фото: салон Ram 2500 Heavy Duty Black Express
2 / 2

Этот большой пикап доступен с двумя вариантами длины грузового отсека, а также с задним, либо полным приводом. Автомобиль снабдили передними и задними датчиками парковки. В салоне с тканевой обивкой сидений предусмотрено ковровое напольное покрытие.

В свою очередь Ram 2500 Heavy Duty Warlock предлагается только с полным приводом, оригинальными 20-дюймовыми колёсными дисками, обутыми в комплект внедорожной 34-дюймовой резины Goodyear Duratrac A/T. Этому исполнению положены: задний дифференциал с защитой от пробуксовывания, амортизаторы Bilstein, адаптированные для использования на асфальте и бездорожье, а также помощник при движении на спуске.

На фото: Ram 2500 Heavy Duty Warlock

В списке визуальных отличий этого исполнения грузовика числятся: бамперы из неокрашенного пластика, аналогичные накладки на колёсные арки, полностью чёрная массивная радиаторная решётка (включая рамку), а также наклейка на боковине с названием версии. В салоне Ram 2500 HD Warlock предусмотрены «всепогодные» напольные коврики.

На фото: салон Ram 2500 Heavy Duty Warlock
1 / 2
На фото: салон Ram 2500 Heavy Duty Warlock
2 / 2

Для обеих версий грузовика стандартным является 411-сильный двигатель Hemi V8 объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 581 Нм крутящего момента. Опционально доступен модернизированный турбодизель Cummins объёмом 6,7 литра, его отдача составляет 436 л.с. и 1458 Нм. Оба варианта работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в линейку «младшего брата» – Ram 1500 – недавно вернулся 400-сильный двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра (максимальный крутящий момент – 555 Нм).

пикап США авторынок коммерческий транспорт Ram

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Exlantix ET и компания: выбираем премиальный гибридный кроссовер на выгодных условиях Покупатель нового автомобиля, который хочет получить максимум за свои деньги, сегодня непременно выбирает кроссовер. А если речь про настоящий максимум, то это будет флагманский кроссовер с... 146 0 0 30.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобилей ​Замечали, что на некоторых «китайцах» порой отсутствуют шильдики? Причём не только буквы или цифры с обозначением модели, но иногда и логотип производителя. Почему? Ведь фанаты, скажем, нем... 549 11 1 30.06.2025
Статьи / Тюнинг Четыре топливных насоса для 1646 лошадиных сил: тюнинг Dodge Viper SRT для RDS GP Dodge Viper – автомобиль редкий не только в автоспорте, но и на улицах города. Такой днём с огнём не сыщешь, так что мы, конечно, не могли не обратить внимание на Dodge Viper SRT Александра... 103 0 0 30.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27348 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12889 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 6935 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
17 5 причин покупать и не покупать Lada Vesta I
11 Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобиле...
7 Новый BMW X5M: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings