Обновлённый Ram Heavy Duty: более мощный дизель Cummins и сохранённый V8 HEMI

Актуальное пятое поколение тяжеловесов Ram HD (Heavy Duty) дебютировало в 2019 году, теперь пришло время планового рестайлинга и сопутствующей модернизации: разом обновлены пикапы Ram 2500, Ram 3500 и шасси с кабиной, которое предлагается в версиях 3500, 4500 и 5500 в зависимости от грузоподъёмности. Все кабины получили новое оформление передка с разделёнными на две секции светодиодными фарами и переоформленные радиаторные решётки, дизайн которых зависит от выбранной комплектации — Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Rebel, Power Wagon, Limited Longhorn, Limited. Дизайн колёс тоже обновлён. Задние фонари в «базе» по-прежнему имеют старомодные лампы накаливания, полностью светодиодная оптика положена только дорогим версиям.

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Главная обновка под капотом — существенно модернизированный рядный 6-цилиндровый 6,7-литровый турбодизель Cummins: изменена конструкция блока цилиндров и головки блока, установлены более прочные поршни и новый турбокомпрессор, увеличены давление впрыска топлива и диаметр клапанов, переделан впускной коллектор, снижены уровни шума и вибраций, максимальна отдача теперь составляет 436 л.с. и 1458 Нм. Прежде дизель в зависимости от модификации выдавал от 365 л.с. и 582 Нм до 426 л.с. и 1458 Нм. В пару обновлённому дизелю положена новая 8-ступенчатая гидромеханическая АКП TorqueFlite HD от ZF, тогда как прежде дизель шёл в комплекте с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) дизельного Ram HD уменьшилось с 8 до 6,9 с.

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На дизельные версии приходится более 70% продаж Ram HD, но бензиновая версия, к счастью, тоже осталась в гамме, она оснащается легендарным 6,4-литровым атмосферным V8 HEMI, его пиковая мощность снижена с 416 до 411 л.с., но максимальный крутящий момент остался прежним — 582 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат» TorqueFlite HD.

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Наилучшие тяговые возможности даёт, разумеется, дизель, он позволяет буксировать прицеп массой до 16,6 т, притом что передаточное число главной передачи ради лучшей экономичности было уменьшено с 4,1 до 3,42. Между тем максимальная грузоподъёмность пикапа — 3443 кг — доступна в сочетании с бензиновым двигателем V8 HEMI.

Ram HD в версии шасси с кабиной предлагается с дефорсированными двигателями: турбодизель выдаёт 365 л.с. и 1085 Нм, бензиновый V8 HEMI — 380 л.с. и 582 Нм.

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В кабине Ram HD кардинальных перемен нет: слегка обновлены отделочные материалы, установлена новая «кочерга» селектора АКП на рулевой колонке, для переднего пассажира теперь доступен штурманский 10,25-дюймовый экран с разъёмом HDMI для подключения внешних устройств. Центральный мультимедийный экран — 12- либо 14,5-дюймовый, при этом разрешение 12-дюймового экрана увеличено, а скорость отклика обоих экранов выросла. Простым версиям Ram HD по-прежнему положены классические стрелочные приборы с окошком бортового компьютера между ними, а дорогие комплектации щеголяют настраиваемым 12,3-дюймовым приборным экраном. В богатых версиях, кроме того, есть цифровое салонное зеркало заднего вида, двойной лоток с беспроводной зарядкой для смартфонов и мощная аудиосистема Harman Kardon.

Для кузова доступны встроенные вещевые ниши и две бытовые розетки на 110 В, питающиеся от бортового инвертора мощностью 2,4 кВт, он сам регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки.

Доступный для Ram HD набор электронных ассистентов водителя тоже обновлён и расширен: появились системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя, стала лучше работать система удержания в полосе, адаптивный климат-контроль входит в стандартное оснащение. Техническое состояние прицепа можно контролировать через центральный мультимедийный экран — он покажет степень износа тормозов и давление в шинах, позволит включить/выключить расположенные на прицепе приборы освещения и камеры.

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Все версии Ram HD будут по-прежнему производиться на мексиканском заводе Stellantis в городе Сальтильо, самый дешёвые обновлённый пикап Ram 2500 Heavy Duty будет стоить в США 47 560 долларов, включая доставку. Самый дешёвый Ram 3500 Chassis Cab после обновления обойдётся в 49 285 долларов.

Добавим, что совокупные продажи пикапов Ram P/U в прошлом году в США составили 373 120 шт. (-16% по сравнению с продажами в 2023 году). Для сравнения скажем, что пикап Ford F-Series во всех своих разновидностях в 2024 году разошёлся в США тиражом 765 649 шт. (+2%), Chevrolet Silverado — 560 264 шт. (+0,8%).

