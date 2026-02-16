Большой седан Arcfox Alpha S5 от BAIC: рестайлинг и расширение гаммы

Рестайлинг ×
16.02.2026
Четырехдверка марки Arcfox обрела новый обвес, а в оптике теперь другая диодная начинка. Кроме того, модель будет доступна не только в виде полноценного электрокара, но и с гибридной установкой типа EREV.

Электрический седан Arcfox Alpha S5 (он же αS5) с безрамочными дверями начал свою карьеру в Китае летом 2024 года. Стартовала крупная и не такая уж дешевая по местным меркам модель неплохо: по данным местных СМИ, за неполный 2024-й она разошлась тиражом примерно 22 000 экземпляров. Но затем спрос начал угасать, результат Alpha S5 по итогам всего 2025-го – около 33 000 штук. Подстегнуть интерес к седану должна модернизация. Сертификат такой четырехдверки появился в базе Минпрома КНР в январе текущего года, а теперь сама марка распространила официальные изображения. Также напомним, что бренд Arcfox принадлежит концерну BAIC.

Рестайлинг принес Arcfox Alpha S5 новые бамперы. Фары и задние фонари сохранили свою форму, но у оптики отныне другая светодиодная начинка. Кроме того, седан лишился дополнительных светящихся «клыков» спереди. Наконец, кузов четырехдверки может быть окрашен в новый зеленый цвет.

Обновленный седан Arcfox Alpha S5

Длина модернизированного Arcfox Alpha S5 в зависимости от исполнения составляет 4820 или 4886 мм. У дореформенной модели одна версия длиной 4820 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1930 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2900 мм.

Интерьер на отдельных картинках еще не продемонстрировали. Судя по имеющимся изображениям, внутри установили новый экран мультимедийной системы.

Обновленный седан Arcfox Alpha S5

Согласно сертификату, рестайлинговый седан предложат не только с чисто электрической начинкой, но и в виде гибрида EREV. Силовая установка новой версии включает работающий в режиме генератора бензиновый мотор 1.5 (105 л.с.) и 272-сильный электродвигатель (пока нет информации о том, где расположен электромотор). Китайцы также пишут, что гибриду досталась батарея емкостью 27,4 кВт*ч, и что в электрическом режиме такой седан проедет 175 км.

Электрокар, как и раньше, будет доступен с передним или полным приводом. Первое исполнение имеет прежний 252-сильный двигатель, два мотора Arcfox Alpha S5 4WD вместе все так же выдают 530 л.с. «Электричке» положены батареи емкостью 64,8 кВт*ч, 74,4 кВт*ч или 79,2 кВт*ч, запас хода варьируется от 560 до 708 км. При этом у дореформенного электроседана еще есть переднеприводная версия с 272-сильным двигателем, но в случае с обновленной моделью такой вариант не упоминается.

Полноценную премьеру рестайлингового Arcfox Alpha S5 должны провести в ближайшие месяцы. Нынешний электроседан стоит от 127 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в этом году бренд Arcfox выведет на домашний рынок еще одну новинку – роскошный гибридный минивэн Wendao V9.

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто рестайлинг Arcfox Arcfox αS5 BAIC

 

1 комментарий
16.02.2026 13:20
Vasissualy Pupkinzon

Красивый автомобиль. А от китайских цен хочется плакать...

