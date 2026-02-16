Большой седан Arcfox Alpha S5 от BAIC: рестайлинг и расширение гаммы

Четырехдверка марки Arcfox обрела новый обвес, а в оптике теперь другая диодная начинка. Кроме того, модель будет доступна не только в виде полноценного электрокара, но и с гибридной установкой типа EREV.

Электрический седан Arcfox Alpha S5 (он же αS5) с безрамочными дверями начал свою карьеру в Китае летом 2024 года. Стартовала крупная и не такая уж дешевая по местным меркам модель неплохо: по данным местных СМИ, за неполный 2024-й она разошлась тиражом примерно 22 000 экземпляров. Но затем спрос начал угасать, результат Alpha S5 по итогам всего 2025-го – около 33 000 штук. Подстегнуть интерес к седану должна модернизация. Сертификат такой четырехдверки появился в базе Минпрома КНР в январе текущего года, а теперь сама марка распространила официальные изображения. Также напомним, что бренд Arcfox принадлежит концерну BAIC.

Обновленный седан Arcfox Alpha S5 1 / 2 Обновленный седан Arcfox Alpha S5 2 / 2

Рестайлинг принес Arcfox Alpha S5 новые бамперы. Фары и задние фонари сохранили свою форму, но у оптики отныне другая светодиодная начинка. Кроме того, седан лишился дополнительных светящихся «клыков» спереди. Наконец, кузов четырехдверки может быть окрашен в новый зеленый цвет.

Длина модернизированного Arcfox Alpha S5 в зависимости от исполнения составляет 4820 или 4886 мм. У дореформенной модели одна версия длиной 4820 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1930 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2900 мм.

Обновленный седан Arcfox Alpha S5 1 / 2 Обновленный седан Arcfox Alpha S5 2 / 2

Интерьер на отдельных картинках еще не продемонстрировали. Судя по имеющимся изображениям, внутри установили новый экран мультимедийной системы.

Согласно сертификату, рестайлинговый седан предложат не только с чисто электрической начинкой, но и в виде гибрида EREV. Силовая установка новой версии включает работающий в режиме генератора бензиновый мотор 1.5 (105 л.с.) и 272-сильный электродвигатель (пока нет информации о том, где расположен электромотор). Китайцы также пишут, что гибриду досталась батарея емкостью 27,4 кВт*ч, и что в электрическом режиме такой седан проедет 175 км.

Дореформенный электроседан Arcfox Alpha S5 1 / 3 Дореформенный электроседан Arcfox Alpha S5 2 / 3 Дореформенный электроседан Arcfox Alpha S5 3 / 3

Электрокар, как и раньше, будет доступен с передним или полным приводом. Первое исполнение имеет прежний 252-сильный двигатель, два мотора Arcfox Alpha S5 4WD вместе все так же выдают 530 л.с. «Электричке» положены батареи емкостью 64,8 кВт*ч, 74,4 кВт*ч или 79,2 кВт*ч, запас хода варьируется от 560 до 708 км. При этом у дореформенного электроседана еще есть переднеприводная версия с 272-сильным двигателем, но в случае с обновленной моделью такой вариант не упоминается.

Полноценную премьеру рестайлингового Arcfox Alpha S5 должны провести в ближайшие месяцы. Нынешний электроседан стоит от 127 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в этом году бренд Arcfox выведет на домашний рынок еще одну новинку – роскошный гибридный минивэн Wendao V9.