BAIC тоже идёт в премиум: к премьере готовится роскошный минивэн Arcfox Wendao V9

Опубликовано 10.02.2026 117 0 0
Минивэн Arcfox Wendao V9 длиной 5,3 м получит plug-in гибридную силовую установку, выход на китайский рынок запланирован во втором квартале текущего года.

Удивительно, но у китайского государственного автоконцерна BAIC до сих пор нет собственного премиального бренда. В прошлом десятилетии BAIC через своё грузовое подразделение Foton поучаствовал в возрождении немецкой марки Borgward, она должна была стать полноценным конкурентом Audi, BMW и Mercedes-Benz и выпускать на мировой рынок порядка 800 000 машин в год, но этот проект с треском провалился.

В 2024 году BAIC запустил с Huawei совместный премиальный бренд Stelato, но его работу на рынке курирует именно Huawei, а вот доморощенный премиум у BAIC появился только сейчас — называется он Wendao, причём пока это суббренд, запущенный под крылом бренда Arcfox. Скорее всего, через какое-то время Wendao оторвётся от Arcfox и станет самостоятельным брендом.

Бренд Arcfox уже достаточно хорошо знаком нашим постоянным читателям, он был запущен в 2017 году под выпуск высокотехнологичных, но относительно доступных электромобилей. Осенью прошлого года в гамме Arcfox в дополнение к электромобилям стали появляться последовательные plug-in гибриды, а вот минивэн Arcfox Wendao V9 изначально спроектирован как гибрид. В 2025 году продажи Arcfox выросли почти в два раза и превысили 160 000 машин.

Минивэн Arcfox Wendao V9 был засвечен ещё в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу — тогда он, правда, не имел имени и стоял на выставке за оградкой с наглухо затонированными стёклами. Лишь на этой неделе Arcfox официально анонсировал минивэн под именем Wendao V9 как первенца новой премиальной линейки.

Габаритная длина Arcfox Wendao V9 — 5300 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3200 мм. Козырями этой модели должны стать особо прочный кузов и очень комфортная адаптивная подвеска с магнитореологической жидкостью в амортизаторах. В составе силовой установки заявлены единственный электромотор мощностью 227 кВт (309 л.с.) и 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 118 кВт (160 л.с.), работающая в режиме генератора из заряжающая тяговую батарею. Информации о батарее пока нет, но запас хода в гибридном режиме обещан приличный — порядка 1500 км. Снаряженная масса минивэна — 2580 кг. Максимальная скорость — 190 км/ч. Интерьер пока не рассекречен.

Бренд Arcfox на данный момент в РФ официально не представлен. Полагаем, у премиальных моделей Wendao гораздо больше шансов на официальный запуск в нашей стране, чем у простонародных Аркфоксов.

минивэн Китай новинки гибридные авто BAIC Arcfox Arcfox Wendao V9

 

Новые комментарии
