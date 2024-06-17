Новый электроседан Arcfox αS5 от BAIC: эффектный дизайн и двухмоторная топ-версия

Принадлежащий китайскому государственному автоконцерну BAIC электромобильный бренд Arcfox продолжает расширять модельную линейку и запустил в продажу среднеразмерный седан αS5 с одномоторной и двухмоторной силовыми установками на выбор.

BAIC запустил электромобильный бренд Arcfox в 2017 году и долго не мог его как следует раскрутить, но появление новых моделей вкупе с грамотной ценовой политикой дали желаемый результат: с прошлого года продажи Arcfox в Китае растут, несмотря на глобальное замедление спроса на электромобили. За первые пять месяцев этого года Arcfox, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продал 9842 электромобиля, что на 50,1% больше продаж в январе-мае 2023 года.

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Седан αS5 — сама свежа и наиболее динамично выглядящая модель Arcfox, он имеет безрамочные стёкла дверей и гигантское заднее стекло, начинающееся от центральной поперечины крыши и заканчивающееся у короткой крышки багажника, в которую встроен выдвижной спойлер. Поскольку багажный объём кузова у Arcfox αS5 визуально явно не выделен, то его можно назвать фастбеком.



Габаритная длина Arcfox αS5 — 4820 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 2900 мм. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет всего 0,1925. Подвеска — пружинная, спереди типа McPherson, сзади независимая многорычажная. Все колёса снабжены вентилируемыми дисковыми тормозами. Штатный размер шин — 245/45 R 19. Снаряженная масса — 1920-2040 кг в зависимости от модификации.



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На старте продаж Arcfox αS5 заявлен в трёх версиях — 560Max, 708Max и 650Ultra, цифры означают запас хода на одной зарядке по циклу CLTC. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч.



Базовый Arcfox αS5 560Max за 176 800 юаней (2,15 млн рублей в переводе по текущему курсу) имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру и единственный электромотор на передней оси (252 л.с., 360 Нм), до 100 км/ч такой седан разгоняется за 7 с. Ёмкость батареи — 65 кВт·ч.

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Версии 708Max и 650Ultra — 800-вольтовые и оснащены батареей ёмкостью 79,2 кВт·ч. Arcfox αS5 708Max за 196 800 юаней (2,4 млн рублей) — одномоторный переднеприводный (272 л.с., 360 Нм), он набирает первую «сотню» за 6,8 с.



Топовый двухмоторный Arcfox αS5 650Ultra стоит 216 800 юаней (2,64 млн рублей), передний электромотор у него выдаёт 272 л.с. и 360 Нм, задний — 258 л.с. и 330 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 530 л.с. и 690 Нм. До 100 км/ч двухмоторный седан разгоняется за 3,7 с.

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Стандартное оснащение у всех версий почти одинаковое и довольно богатое, в него входят полный набор электронных ассистентов водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль), двухзонный климат-контроль, кожаная отделка, 15,6-дюймовый центральный мультимедийный экран, 68-дюймовый проекционный приборный экран, 1320-ваттная аудиосистема с 15 динамиками, 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона, 256-цветная атмосферная подсветка салона и многое другое. Объём багажника — 430 л.



На российском рынке бренд Arcfox пока официально не представлен, но его модели периодически всплывают в салонах серых дилеров и на онлайн-площадках.

