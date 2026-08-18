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  • Brabus Bodo Cabriolet: сухопутная яхта с громоподобным V12 и ураганной динамикой

Brabus Bodo Cabriolet: сухопутная яхта с громоподобным V12 и ураганной динамикой

18.08.2026 294 0 0
Brabus Bodo Cabriolet: сухопутная яхта с громоподобным V12 и ураганной динамикой

Компания Brabus представила открытую версию спорткара Bodo, адресованного состоятельным петролхедам. Минимальная цена кабриолета в Германии — 1 077 000 евро.

Премьера Brabus Bodo Cabriolet прошла в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния). Белый экземпляр на фотографиях — это как раз американская версия модели, которой не нужно закрывать гротескный передок номерной табличкой. Купе Brabus Bodo класса Gran Turismo с посадочной формулой 2+2 было представлено совсем недавно — в мае, оно посвящено одному из отцов-основателей тюнинг-ателье Brabus — Бодо Бушманну.

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Сегодня Brabus — это не только тюнинг-ателье, но и полноценный автопроизводитель, способный разработать новый автомобиль самостоятельно, пусть и с применением отдельных заимствованных узлов и агрегатов. Основой для Brabus Bodo послужило британское купе Aston Martin Vanquish, а Brabus Bodo Cabriolet сделан соответственно на базе кабриолета Aston Martin Vanquish Volante.

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Технические характеристики у купе и кабриолета Bodo идентичные. Габаритная длина — 5062 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1305 мм. Все наружные кузовные панели для Bodo разработаны с чистого листа и изготовлены из углепластика, поэтому угадать в облике исходный Aston Martin Vanquish невозможно. Светотехника у Bodo тоже полностью новая. В корму интегрирован активный спойлер, способный также выполнять роль аэродинамического тормоза при резком замедлении со скорости более 140 км/ч.

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В салоне Brabus Bodo Cabriolet можно увидеть немало элементов от «британца» (руль, щиток приборов, мультимедийная система, блок кнопок на центральной консоли, дверные карты), но отделка из кожи и углепластика полностью новая. Задние креслица у «немца» тоже свои, не такие как у Aston Martin. Для багажника Brabus разработал собственную кожаную сумку — она идёт в комплекте с автомобилем.

Форсированный 5,2-литровый бензиновый битурбомотор V12 под капотом выдаёт 1000 л.с. и 1200 Нм. Яркий звук выхлопа обеспечивает новая, тщательно настроенная выхлопная система из нержавеющей стали, увенчанная сдвоенными прямоугольными патрубками. Вся мощность от V12 передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч Bodo Cabriolet разгоняется за 3 с, до 200 км/ч — за 8,5 с, до 300 км/ч — за 23,9 с, максимальная скорость — 360 км/ч.

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Адаптивная подвеска Bodo разработана в партнёрстве с KW Suspensions, у неё есть пять режимов жёсткости, менять режимы можно из салона. Для проезда крупных дорожных неровностей можно увеличить дорожный просвет на 25 мм и ехать в таком режиме на скорости до 45 км/ч, затем подвеска автоматически вернётся в стандартное положение. Кованые колёса Brabus Monoblock Z-GT Platinum Edition обуты в шины Pirelli P Zero размерности 285/30 ZR 22 спереди и 335/25 ZR 22 сзади. Тормоза — карбон-керамические, диаметры передних тормозных дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 360 мм (4-поршневые суппорты).

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Тираж у Brabus Bodo Cabriolet такой же, как у купе, — 77 экземпляров, в честь года основания компании Brabus (1977). Цифра 77 также украшает снабжённый электроприводом мягкий верх, который можно опустить/поднять за 15 секунд.

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