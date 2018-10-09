«Брат» Hyundai Creta теперь будет заряжаться от розетки

«Брат» Hyundai Creta теперь будет заряжаться от розетки

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Рестайлинговый кроссовер Kia KX3 получил электроверсию. У неё есть ряд внешних отличий от обычного «паркетника».

Продажи дорестайлингового Kia KX3 начались в Китае в 2015 году, в первый раз модель обновили в 2016-ом, второй раз – в текущем году: автомобиль показали недавно, в конце августа 2018-го в рамках автосалона в Чэнду. Теперь компания подготовила «розеточную» версию этого кроссовера. Он официально будет представлен в КНР в четвёртом квартале текущего года.

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«Брат» этой модели в Китае – Hyundai ix25. В других странах, в том числе и в России, субкомпактный кроссовер продаётся под именем Creta. «Паркетник» Kia KX3 выпускают в КНР на мощностях совместного предприятия Kia и Dongfeng. Купить его также можно только в Поднебесной.

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Судя по сообщениям местных СМИ, пока что завод выпустил первую партию электрокроссоверов Kia KX3. Автомобиль с «прибавкой» EV имеет ту же колёсную базу (2 590 мм) и ширину (1 780 мм), что и обычный SUV, однако, он на 20 мм длиннее (4 290 против 4 270 мм) и на 5 мм выше (1 635 против 1 630 мм).

У Kia KX3 EV есть несколько отличий во внешности от обычного кросса: как мы видим на фотографиях, у модели полностью закрыта фальшрадиаторная решётка, а также есть синие линии на фарах. Помимо этого изменена форма нижней части переднего и заднего бамперов. В остальном же экстерьер остался прежним; в интерьере ничего менять не стали.

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Электроверсия KX3 получила мотор с отдачей 110 л.с., а также батарею ёмкостью 45 кВт*ч. Информацию о запасе хода, а также о том, сколько понадобится времени на то, чтобы зарядить аккумулятор, компания пока не раскрывает. Максимальная скорость этого электрокара составляет 150 км/ч. Цены «розеточного паркетника» пока не объявлены.

Обычный Kia KX3 оснащается доставшимся от предшественника бензиновым атмосферным 125-сильным двигателем объёмом 1,6 литра. Он комплектуется либо шестискоростной механической коробкой передач, либо шестиступенчатым «автоматом».

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Любопытно, что модель весьма серьёзно просела по продажам: в 2015-ом китайцы купили примерно 47,5 тыс. KX3, в 2016-ом удалось реализовать около 69 тыс. машин. А по итогам 2017 года результат оказался меньше почти в 7 раз: продажи едва превысили отметку в 10 тыс. единиц. В 2018-ом ситуация продолжила усугубляться: куплен всего лишь 1 061 кроссовер в период с января по август. Возможно, с помощью новой версии компания хочет поправить положение модели, ведь в КНР, в отличие от РФ, электрокары востребованы: продажи таких машин стимулируются государством.

Отметим, «брат» Kia KX3 – Hyundai Creta – пользуется на нашем рынке высоким спросом. С начала года его продажи составили 49 683 автомобиля, что на 33,6% больше по сравнению с показателем января-сентября 2017-го. Такой высокий результат обеспечил модели пятое место в ТОП-25 самых популярных машин в России.

 

Теги: За рубежом , Новинки , китайский авторынок , кроссовер , электрокроссовер , электромобиль , KIA
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