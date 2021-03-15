Брат Nissan Qashqai от Renault тоже скоро сменит поколение: каким может быть новый Kadjar

В гамме Renault кроссовер Kadjar появился в 2015-м, рестайлинг модель пережила в 2018-м. Паркетник унифицирован с Nissan Qashqai второй генерации, при этом по продажам «француз» заметно отстает от брата. Так, по данным ресурса CarSalesBase, в ковидном 2020-м Kadjar разошелся по Старому Свету тиражом в 63 685 экземпляров (-42%), тогда как Кашкай за аналогичный период в Европе обрел 135 829 владельцев (-38%). Кроссовер Nissan уже перешел в новое поколение, на европейский рынок «третий» Qashqai выйдет летом. А недавно в объективы камер фотошпионов угодили очередные прототипы: считается, что это Renault приступила к тестам следующего Kadjar. Наличие камуфляжа не помешало дизайнерам различных европейских профильных медиа дать волю своей фантазии, вот и испанское издание Motor.es, взяв за основу те самые кадры и последние концепты Renault, представило свое видение того, каким может получиться новый Kadjar.

Это не официальное изображение, а фантазия дизайнера Motor.es на тему следующего Renault Kadjar 1 / 2 Это не официальное изображение, а фантазия дизайнера Motor.es на тему следующего Renault Kadjar 2 / 2

Итак, по мнению испанцев, в облике следующего SUV будут прослеживаться черты шоу-кара Morphoz, дебютировавшего в прошлом году: серийной модели тоже достанутся узкие светодиодные фары, а вертикальные штрихи, которые у концепта были прямо поверх головной оптики, превратятся в «клинья» радиаторной решетки. Фирменные реношные ходовые огни в виде ответвлений на спайшотах не распознаются, тем не менее, в Motor.es считают, что этот элемент сохранят. Ну и, разумеется, паркетник получит новую эмблему, о которой Renault рассказала на минувшей неделе: трехмерный ромб уступит место плоскому, перекликающемуся с логотипом из 70-80-х годов прошлого века.



В салон папарацци заглянуть пока не удалось, «рисовать» его тоже не стали. Скорее всего, внутри, согласно нынешней моде, установят виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с крупным тачскрином.

Renault Kadjar уходящего поколения 1 / 3 Renault Kadjar уходящего поколения 2 / 3 Renault Kadjar уходящего поколения 3 / 3

Ожидается, что и в новом поколении Kadjar останется родственником Nissan Qashqai, то есть в основу паркетника Renault ляжет модернизированная версия «тележки» CMF-C/D. «Французу» прочат трех- и четырехцилиндровые бензиновые моторы, будут и гибриды (как «мягкие», так и полноценные).



Премьеру новый Renault Kadjar может справить уже в этом году, хотя на европейский рынок он предположительно выйдет лишь весной 2022-го. А еще, уже по информации французских СМИ, Kadjar превратят в отдельное семейство: якобы после стандартной версии марка выпустит удлиненный семиместный вариант, позже может появиться и купеобразная версия. Впрочем, сама Renault кросс новой генерации пока не анонсировала.

В России Kadjar не представлен, о перспективах следующего SUV в нашей стране данных еще нет.