Новинки ×
  • Брат Nissan Qashqai от Renault тоже скоро сменит поколение: каким может быть новый Kadjar

Брат Nissan Qashqai от Renault тоже скоро сменит поколение: каким может быть новый Kadjar

15.03.2021 2554 0 2

По неофициальным данным, паркетник французской марки превратят в отдельное семейство. Первым же свет увидит «традиционный» вариант.

 

В гамме Renault кроссовер Kadjar появился в 2015-м, рестайлинг модель пережила в 2018-м. Паркетник унифицирован с Nissan Qashqai второй генерации, при этом по продажам «француз» заметно отстает от брата. Так, по данным ресурса CarSalesBase, в ковидном 2020-м Kadjar разошелся по Старому Свету тиражом в 63 685 экземпляров (-42%), тогда как Кашкай за аналогичный период в Европе обрел 135 829 владельцев (-38%). Кроссовер Nissan уже перешел в новое поколение, на европейский рынок «третий» Qashqai выйдет летом. А недавно в объективы камер фотошпионов угодили очередные прототипы: считается, что это Renault приступила к тестам следующего Kadjar. Наличие камуфляжа не помешало дизайнерам различных европейских профильных медиа дать волю своей фантазии, вот и испанское издание Motor.es, взяв за основу те самые кадры и последние концепты Renault, представило свое видение того, каким может получиться новый Kadjar.

Это не официальное изображение, а фантазия дизайнера Motor.es на тему следующего Renault Kadjar
1 / 2
Это не официальное изображение, а фантазия дизайнера Motor.es на тему следующего Renault Kadjar
2 / 2

Итак, по мнению испанцев, в облике следующего SUV будут прослеживаться черты шоу-кара Morphoz, дебютировавшего в прошлом году: серийной модели тоже достанутся узкие светодиодные фары, а вертикальные штрихи, которые у концепта были прямо поверх головной оптики, превратятся в «клинья» радиаторной решетки. Фирменные реношные ходовые огни в виде ответвлений на спайшотах не распознаются, тем не менее, в Motor.es считают, что этот элемент сохранят. Ну и, разумеется, паркетник получит новую эмблему, о которой Renault рассказала на минувшей неделе: трехмерный ромб уступит место плоскому, перекликающемуся с логотипом из 70-80-х годов прошлого века.

В салон папарацци заглянуть пока не удалось, «рисовать» его тоже не стали. Скорее всего, внутри, согласно нынешней моде, установят виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с крупным тачскрином.

Renault Kadjar уходящего поколения
1 / 3
Renault Kadjar уходящего поколения
2 / 3
Renault Kadjar уходящего поколения
3 / 3

Ожидается, что и в новом поколении Kadjar останется родственником Nissan Qashqai, то есть в основу паркетника Renault ляжет модернизированная версия «тележки» CMF-C/D. «Французу» прочат трех- и четырехцилиндровые бензиновые моторы, будут и гибриды (как «мягкие», так и полноценные).

Премьеру новый Renault Kadjar может справить уже в этом году, хотя на европейский рынок он предположительно выйдет лишь весной 2022-го. А еще, уже по информации французских СМИ, Kadjar превратят в отдельное семейство: якобы после стандартной версии марка выпустит удлиненный семиместный вариант, позже может появиться и купеобразная версия. Впрочем, сама Renault кросс новой генерации пока не анонсировала.

В России Kadjar не представлен, о перспективах следующего SUV в нашей стране данных еще нет.

кроссовер авторынок новинки Renault Renault Kadjar

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Можно ли не поворачивать на зеленую стрелку светофора, если вам нужно прямо Мы уже разбирались в вопросе того, можно ли поворачивать на основной зеленый сигнал светофора, если не горит стрелка в дополнительной секции, и там ответ ГИБДД был однозначным. Сегодня же м... 2766 0 0 15.03.2021
Статьи / История Технологии из США и правый руль из Англии: необычная армейская автотехника, собранная в Канаде С момента вступления Канады во Вторую мировую войну важную роль сыграло Британское содружество «в близости с Америкой». Местные автомобильные филиалы, являвшиеся собственностью США, из амери... 1060 0 4 14.03.2021
Статьи / Практика Шестеренки, мороз и вода: как устроен привод зеркал и как его можно (или нельзя) сломать Автомобильное зеркало заднего вида, которое умело регулироваться посредством нажатия водителем кнопок из салона, было впервые запатентовано в далеком 1975 году изобретателем, имя которого да... 2336 2 8 12.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 127219 32 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 117073 30 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 71119 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
63 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings