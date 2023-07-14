Брат Opel Insignia от Buick подтянулся к новым моделям бренда после рестайлинга

Нынешний Buick Regal – это клон Opel Insignia последнего поколения. Американский рынок такой Бьюик покинул еще в 2020-м, а в прошлом году с производства сняли и исходное семейство немецкого бренда. Но в Китае выпуск модели Buick продолжается, причем там делают Regal-седан, тогда как в США и Европе были лифтбек и универсал. И в отставку четырехдверка пока не собирается: в июне в Сеть выложили шпионские фото модернизированной машины, теперь же опубликованы официальные изображения.

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Внешность постарались подтянуть к актуальному фирменному стилю марки, хотя рестайлинг все же провели по урезанной программе. В частности, Buick Regal не достались полноценный «акулий» нос и мудреная оптика (фары и фонари вовсе не тронули). Из нового – радиаторная решетка и передний бампер. Кроме того, появилась свежая эмблема марки. Дореформенный китайский Regal также имеет «оспортивленную» версию GS с более агрессивным обвесом, но пока неизвестно, остался ли этот вариант после обновления.



Обновленный Buick Regal

Габариты седана, скорее всего, не изменились: длина – 4904 или 4913 мм (в зависимости от исполнения), ширина – 1863 мм, высота – 1461/1462 мм, колесная база – 2829 мм.



Фото интерьера еще нет, впрочем, в салон ранее заглянули папарацци, там поменяли лишь логотип на руле. Ни модной ныне виртуальной приборки, ни увеличенного планшета мультимедиа-системы…

Дореформенный Buick Regal для Китая 1 / 4 Дореформенный Buick Regal для Китая 2 / 4 Дореформенный Buick Regal для Китая 3 / 4 Дореформенный Buick Regal для Китая 4 / 4

По предварительным данным, Buick Regal будет доступен с прежними моторами – это бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 237 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с девятиступенчатым автоматом, привод только передний.



В Китае продажи обновленного седана стартуют в ближайшее время. Дорестайлинговый Regal там сейчас стоит от 27 500 долларов.