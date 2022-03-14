Брат Volkswagen Tiguan пережил рестайлинг: фото без камуфляжа

Снимки рестайлингового кросса VW Tayron, обклеенного маскировочной пленкой, выложили в Сеть еще минувшей осенью, а теперь в базу минпрома КНР внесли «чистые» фото модели. Напомним, паркетник дебютировал в 2018-м, он разработан специально для Поднебесной, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. Ближайшим родственником Tayron является хорошо знакомый россиянам Tiguan.
Тайрону достался новый передний бампер, на радиаторной решетке появились «иксы», а задние фонари сделали в виде единой плашки, причем тоже с икс-образными элементами. «Подогретая» версия R-Line осталась в строю, ее «фишки» — чуть более агрессивные бамперы и вертикальные диодные ходовые огни (у дореформенного «оспортивленного» варианта они горизонтальные).
Фотографий интерьера пока нет. Впрочем, скорее всего, как и остальные свежие Фольксвагены для КНР (среди них, например, рестайлинговые кроссовер Тигуан и седаны Lavida и Sagitar), Tayron обзавелся новой мультимедийной системой с возвышающимся над новой же передней панелью крупным тачскрином.
А вот технику менять не стали: VW Tayron оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.4 (серии EA211) и 2.0 TSI (EA888). Первый мотор выдает 150 л.с., у второго два варианта мощности – 186 или 220 л.с. Коробка – безальтернативная 7DSG. Полный привод 4Motion предусмотрен только для 220-сильных машин.
Публичную премьеру обновленный VW Tayron должен справить на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле.
Кстати, у Тайрона еще есть подзаряжаемый гибридный вариант GTE и купеобразная версия с приставкой X в названии. Но такие машины вышли на рынок лишь в 2020-м, так что их могут модернизировать позже.
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че то все больше и больше на китайщину похож. при том ту.. старую и некрасивую. Походу из немцев только Опель со своим грандлендом еще могут в дизайн