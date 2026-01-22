Бренд Aion, который появится в РФ, анонсировал новинку: не то кроссовер, не то компактвэн

Новая модель Aion представляет собой переднеприводный электрокар. У двигателя два варианта мощности. Батарею, судя по всему, тоже можно будет выбрать.

В каталоге Минпрома КНР сертификат электрической модели Aion N60 появился в конце прошлого года, после чего сама принадлежащая концерну GAC марка опубликовала несколько фирменных картинок. Теперь же в Сеть выложили видео с «живыми» машинами, в котором новинку обсуждают несколько «лидеров отрасли в автомобильной, модной и туристической сферах». Ну и вдобавок бренд Aion поделился эскизами N60.

Сообщается, что дизайн электрокара создан под руководством Бенуа Жакоба, который перешел в GAC из BMW. Сама марка Aion сегмент, к которому принадлежит N60, пока не называет. Любопытно, что еще после появления первых официальных изображений представителю бренда в местной соцсети задавали вопрос – это кроссовер или вэн? На что тот внятного ответа не дал, а опубликовал опрос, предложив пользователям самим решить, что же представляет собой Aion N60. Большинство проголосовало за SUV.

Впрочем, внешне N60 все же больше похож на компактвэн. И если бы его отнесли именно к сегменту MPV, то главным конкурентом этого электромобиля на китайском рынке явно бы стал Zeekr Mix. Как бы то ни было, главные особенности облика Aion N60 – помещенные в единую панель сдвоенные диодные полоски ходовых огней и узкие фары (расположены под ДХО), полускрытые ручки дверей, «парящая» крыша и монофонарь. Над лобовым стеклом установлен лидар.

Длина Aion N60 равна 4615 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1673 мм. Колесная база составляет 2775 мм. Для модели предусмотрены 18-дюймовые диски.

Пятиместный интерьер еще не показали. Впрочем, и так понятно, что внутри установлены виртуальная приборка и крупный тачскрин мультимедиа-системы. При этом даже базовому Aion N60 еще обещан массажер кресел.

Модель сертифицирована только с передним приводом. N60 предложат с электромотором мощностью 136 или 224 л.с. О батареях информации пока нет. Но известно, что запас хода варьируется от 410 до 630 км по циклу CLTC.

Полноценную презентацию Aion N60 проведут в ближайшие месяцы. Между тем в этом году суббренд GAC официально выйдет на российский рынок, о чем ранее сообщил местный офис материнской компании. У нас первенцем марки станет электрокроссовер Aion V нового поколения.