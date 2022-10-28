Британский аэромобиль Bellwether Oryx: безопасный для города и с крутым дизайном

За стартапом Bellwether Industries стоит предприниматель азиатского Дэниел Чен, штаб-квартира находится в Лондоне, но команда у компании международная, разработкой аэромобиля она занимается с 2014 года. Идея Bellwether состоит в том, что по-настоящему удобный аэромобиль должен быть компактным и не должен иметь выступающих за пределы кузова движущихся частей — в этом смысле он близок по концепции с такими проектами, как CityHawk (Израиль) и Leo Coupe (США). Подобные летательные аппараты по размерами сопоставимы с автомобилями, для взлёта и посадки им нужна совсем небольшая площадка — в теории можно сесть прямо на дорогу.

Bellwether придумал для обозначения подобных машин термин «волар» (volar) — неизвестно только, приживётся ли он, пока единого стандарта в этой инновационной области нет. Первый прототип аэромобиля под названием Gazelle компания Bellwether представила ещё в 2015 году, затем появился Volar, название которого стало типологическим, а на этой неделе рассекречен Oryx — новейшая итерация волара с оптимизированными техническими и аэродинамическими характеристиками.



Bellwether уже запускала прототип волара в воздух, но конкретно Oryx совершит свой пробный полёт только в 2023 году в Дубае, а пока можно полюбоваться на изысканные поверхности аэрокара в видеоролике. Корпус выполнен из углепластика, его длина — 6,2 м, ширина — 3,8 м, внутри помещаются пилот, два пассажира и силовая установка. Подробных технических характеристик пока нет, компания лишь сообщает, что путь, который обычная машина проезжает в городе/пригороде за 50-100 минут (например, маршрут из аэропорта в центр города), Oryx пролетает за 8 минут со скоростью 140 км/ч.



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Как и большинство подобных стартапов, Bellwether не может назвать точное время выхода своего аэромобиля на рынок, поскольку для их эксплуатации в городах нет нормативно-правовой базы, непонятно, кто за что будет отвечать в случае нештатных ситуаций и аварий, как и где обучать пилотов, а если летать в на автопилоте, то количество регулирующих вопросов вырастает на порядок.Тем не менее команда Bellwether уверена, что люди так или иначе в ближайшие десять лет будет летать, в том смысле, что это будет совершенно заурядная бытовая процедура, а волары станут таким же обычным явлением, как любой общественный или частный транспорт. Bellwether уже готовит Oryx, рассчитанный на четырёх пассажиров (плюс пилот), работа кипит, инвесторы пока в компанию верят.

