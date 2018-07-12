Бронебойная роскошь: Rezvani представила внедорожник Tank Military Edition

Компания Rezvani Motors рассекретила новую версию внедорожника Tank, которой не страшны ни газовые атаки, ни пули из штурмовых винтовок, - Military Edition. Доплатить за защиту придётся немало - стоит ли оно того?

Новая модификация автомобиля наконец-то позволяет частично оправдать название модели — Tank. Теперь внедорожник можно заказать с 7-ым уровнем баллистической защиты. Это в буквальном смысле означает, что Tank Military Edition способен выдержать выстрелы из огнестрельного оружия, имеющего калибр вплоть до 7,62 x 51 мм.

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Бензобак, радиатор и место для аккумулятора получили кевларовые «доспехи», для днища Tank Military Edition предусмотрели противовзрывную защиту. Автомобиль оснащен колёсами с «военными» шинами, имеющими характерные особенности: систему регуляции давления воздуха, особый рисунок протектора, конструкцию обода — разъёмная и обеспечивающая плотную посадку распорно-герметизирующего кольца.

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Просто так в салон внедорожника не попасть — двери имеют электромагнитные замки, а для ведения переговоров с условными захватчиками предусмотрели внешние громкоговорители и микрофон.

Фары, по заявлению производителя, способны превратить ночь в день, а если их не хватит, то на помощь придёт «люстра», встроенная в крышу в районе лобового стекла.

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Также в оснащение Tank Military Edition вошли система ночного видения, комплект противогазов, набор для оказания первой помощи и помощи при гипотермии.

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В базе Tank Military Edition от Rezvani Motors получил усиленную подвеску, но в качестве опции можно заказать дополнительный лифт на 15.2 см, амортизаторы Fox и мосты Dynatrac ProRock.

Для обычного Rezvani Tank предлагается 506-сильная «восьмёрка» HEMI объёмом 6.4 литра. Для «военной» модификации доступен доджевский Hellcat на 717 сил.

Интересно, что опциональный движок у Rezvani Motors стоит порядка 65 000 долларов, при этом сам автомобиль Dodge Challenger Hellcat 2019 модельного года, донорское «сердце» которого можно установить на Tank Military Edition, можно купить 58 650 долларов.

Цена на новинку начинается от 295 000 долларов (порядка 18 320 000 рублей по курсу на 12 июля 2018 года), обычная версия Tank стоит много дешевле — от 159 000 долларов. Напомним, что Tank — новая модель Rezvani Motors, которая была представлена в конце 2017 года.