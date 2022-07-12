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Будущее авторынка РФ: внезапно оптимистичный (и нереалистичный) прогноз

12.07.2022 100 0 0

Исследователи считают, что по итогам текущего года продажи новых автомобилей в стране могут превысить 1 млн машин, хотя даже в Минпромторге сошлись на планке не выше 750 тыс. единиц.

 

В РФ по-прежнему продолжается кризис, который уже сказался на авторынке. На это влияют и проблемы с производством машин, вызванные нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек; и отказ от поставок в страну многих импортируемых моделей; и значительное увеличение цен вкупе со снижающейся покупательской способностью. Стремительное падение продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжается в течение последних нескольких месяцев.

На фото: Haval Jolion

Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, которая использует данные по дилерским отгрузкам, в марте 2022-го в РФ было продано немногим больше 55 тыс. машин, в апреле – менее 33 тыс. единиц, в мае – менее 25 тыс. экземпляров. Как стало известно недавно, в июне результат чуть вырос по сравнению с майским – 27 761 шт., но всё же он на 82% меньше, если сравнивать с июнем прошлого года. В целом результат первого полугодия 2022-го оказался на 57,5% меньше (370 228 единиц против 870 749 шт. в январе-июне 2021-го).

​Очередной прогноз развития авторынка РФ подготовили аналитики компании «Технологии доверия» (это бывшее подразделение PwC в России), с документом ознакомился «Коммерсант». Эксперты напомнили, что по итогам 2021 года продажи новых легковых автомобилей в стране увеличились на 1,8% до 1,5 млн единиц. При этом крупнейший сегмент рынка занимают иномарки локального производства, на их долю пришлось 60% продаж «легковушек».

Аналитики считают, что в 2022 году российский рынок сократится всего на 28% и составит порядка 1,1 млн проданных легковых автомобилей. Для реализации этого оптимистичного сценария нужны меры господдержки, в том числе сохранение программы льготного кредитования. По мнению исследователей, в дальнейшем авторынок РФ будет восстанавливаться каждый год примерно на 6%. Предполагается, что к 2023 году показатель достигнет 1,32 млн проданных «легковушек», а к 2024-му вырастет до 1,58 млн машин.

В базовом прогнозе «Технологии доверия» на 2022 год предполагается, что в РФ будет выпущено и реализовано 668 тыс. иномарок и 227 тыс. машин отечественных брендов (в общей сложности – 895 тыс. автомобилей). Стоит отметить, что, по данным Росстата, за первые пять месяцев в стране с конвейеров сошло всего 268 тыс. легковых машин, причём основная масса пришлась на январь и февраль.

По словам Виктории Синичкиной, директора автомобильной практики аналитической компании, пояснили, что авторынок РФ сейчас «переживает структурную перестройку, но пока не было массового ухода игроков, остановлены только поставки». Напомним, об уходе официально заявили американский концерн General Motors (владеет брендами Chevrolet и Cadillac), а также французская группа Renault, которой пришлось лишиться московского завода и доли в АВТОВАЗе.

На фото: Renault Duster

Стоит отметить, что нынешний прогноз не первый за последние месяцы. Ранее председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что, согласно «положительному сценарию», продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в РФ по итогам 2022 года составят около 800-850 тыс. единиц. Позже свой прогноз, касающийся авторынка РФ, представили в Минпромторге: по расчётам ведомства до конца 2022-го продажи «легковушек» в стране составят около 750 тыс. единиц.

Россия авторынок авто и общество статистика бизнес

 

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