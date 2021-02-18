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Будущее Jaguar Land Rover: сокращения ожидаются, но не на заводах

18.02.2021 76 1 0

Не так давно британцы рассказали о планах по дальнейшей электрификации модельных рядом брендов JLR, теперь стало известно о планах по сокращению издержек за счёт штата.

 

На сегодняшний день владельцем Jaguar Land Rover является индийская Tata Group. Неудивительно, что прошлый год оказался для британских брендов весьма непростым: последствия пандемии коронавируса затронули почти всех автопроизводителей. Так, дилеры марки Land Rover за полный 2020-ый продали в Европе 111 982 единицы: этот результат на 23,3% ниже, чем годом ранее. В свою очередь, Jaguar за тот же период потерял 36,8% – на старосветском рынке был реализован 48 571 автомобиль.

Совсем недавно нынешний глава JLR Тьерри Боллоре рассказал о новой стратегии развития компании на ближайшие годы: ей дали название Reimagine (переосмысление). Этот план предполагает полное обновление модельного ряда, его электрификацию, а также переход на новые платформы для автомобилей двух брендов, при этом количество «тележек» будет сокращено.

На фото: Jaguar I-Pace

Как оказалось, новая стратегия развития – не единственное, что ждёт Jaguar Land Rover в ближайшее время. Ещё в компании ожидаются сокращения сотрудников, об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник в JLR. Поясняется, что под сокращение попадут около 2 тыс. человек, но это не коснётся заводов. То есть производственные мощности, а также рабочая сила, требуемая для их обслуживания, должны остаться нетронутыми.

Каким сотрудникам всё же придётся покинуть JLR, пока не сообщается. Сокращения пройдут в следующем финансовом году в рамках реструктуризации компании. Это один из шагов автопроизводителя, намеревающегося уменьшить издержки: в общей сложности фирма стремится сэкономить 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Отметим, планируемые сокращения окажутся не первыми у компании за последние годы. Так, Jaguar Land Rover в 2018-ом уволил порядка тысячи сотрудников, а в 2019-ом «проредил» штат примерно на 4,5 тыс. человек.

На фото: Range Rover

Напомним, британским брендам придётся в ускоренном темпе развивать направление электромобилей в том числе из-за недавнего решения правительства Великобритании, касающегося запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в 2030 году (гибридам разрешено остаться до 2035-го). Напомним, у Jaguar сейчас имеется лишь один электрокар – I-Pace. По итогам прошлого года дилеры реализовали в Европе 13 444 экземпляра (+10%). При этом Mercedes-Benz EQC за тот же период разошёлся тиражом 14 645 шт., хотя в первом полугодии 2020-го продажи модели были довольно скромные.

Как мы сообщали ранее, судя по новой стратегии, в 2025 году у каждой актуальной на тот момент модели Jaguar будет электроверсия. В свою очередь Land Rover в 2024-ом намерен представить свой первый серийный электрокар. Ещё через несколько лет, ближе к концу 2026-го, дизельные версии автомобилей марки покинут линейку, в итоге её пополнят ещё пять моделей с «зелёной» начинкой.

авторынок бизнес Jaguar Land Rover

 

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1 комментарий
18.02.2021 17:57
dmitriyy-12@rambler.ru

С жидовским ценником скоро обанкротятся, да будет так.

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